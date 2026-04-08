La senadora y hasta ahora candidata presidencial Clara López Obregón renunció a su aspiración para la primera vuelta del 31 de mayo. Según anunció, se sumará a la campaña de Iván Cepeda para aportar a la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro.

El acuerdo, según dijo, será formalizado este miércoles, 8 de abril, a las 5:30 p. m. en el Hotel Grand Park, como había sido anunciado recientemente.

“Llevamos una larga historia de trabajo en un proyecto político que se vio con la victoria del presidente Gustavo Petro y que ahora aspiramos a que pueda dar continuidad con el candidato a la Presidencia Iván Cepeda y la vicepresidenta Aida Quilcué”, afirmó López en una rueda de prensa en el Congreso.

Clara López desistió de su aspiración. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La senadora señaló que el objetivo de su aspiración personal, y por lo que hasta ahora tomaba esa decisión, era atraer a sectores del centro que no están alineados con la izquierda, pero que pueden ser “amigos del cambio”.

Según López, eso ya se resolvió con el panorama que se ha decantado para 2026, por lo que ahora buscan fortalecer este sector y la candidatura de Cepeda, con su llegada y la de otros líderes de espectros cercanos, como miembros de la Alianza Verde.

López aclaró que se llegó a acuerdos políticos con el candidato presidencial y que se establecieron seis puntos concretos que se suscribirán en el encuentro programado para la tarde en el hotel.

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Se trata de seis puntos programáticos fundamentales que consideran que llevarán por buen camino el apoyo que dará López a la candidatura de Cepeda. Algunos de ellos tienen que ver con el programa presidencial que sigue configurándose.

“Trata de la conceptualización de lo que nosotros consideramos es un nuevo modelo económico que ha surgido de la conjunción de todas las políticas económicas, energéticas y de carácter comercial que ha adelantado el Gobierno del presidente Petro”, confirmó López.

López llegará a la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Foto: GETTY IMAGES

Uno de los temas sensibles de ese acuerdo sería el de una Asamblea Nacional Constituyente que, según reconoció López, no logró conversar con Cepeda.

“Pienso que la constituyente es un derecho ciudadano y, además, puede llegar a ser una necesidad del país, pero debe ser un acuerdo nacional; no puede ser una parte del país separada de la otra parte del país. Entonces, estoy firme con cualquier constituyente que se haga desde la base de un acuerdo nacional, para que avancemos todos juntos en una visión compartida de nación”, dijo López sobre el tema.