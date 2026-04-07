Clara López confesó una historia desconocida con Paloma Valencia y reconoció que tiene “una inteligencia privilegiada”

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, confesó una historia desconocida: fue maestra de la candidata presidencial Paloma Valencia en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y además, dirigió su tesis de grado.

“Fui su profesora de hacienda pública en la Universidad de los Andes. Es una mujer de una inteligencia privilegiada. Le dirigí su tesis de grado. Puedo reconocer en ella valores muy importantes”, contó López al medio digital Politendencia.

Y añadió: “Paloma es una mujer que, además, quiere mucho al país. Cuando hay candidatos a la Presidencia que tienen ese tipo de virtudes, uno dice: ‘Bueno, tenemos profundos desacuerdos, pero hay que reconocer’”.

SEMANA contactó a Clara López y reafirmó lo mencionado en el video que circula en redes sociales. “Sí, yo fui profesora de hacienda pública y directora de la tesis de grado de Paloma Valencia en la Universidad de los Andes”.

Aunque López reconoció grandes valores en Paloma Valencia, recientemente renunció a su aspiración presidencial para unirse a la candidatura de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

"El país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia", argumentó.

Ella contó que, por medio del diálogo democrático y la disposición para tender puentes, se lograría construir un camino sólido hacia la victoria.

La adhesión de Clara López no generó sorpresa. Se convirtió en senadora en el 2022 en la coalición del Pacto Histórico y es cercana al presidente Gustavo Petro.