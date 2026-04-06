Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo lanzan plataforma para construir plan de gobierno

Los ciudadanos podrán ayudar a construir el plan de gobierno de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo a través de “sumando por Colombia”, una plataforma digital.

La campaña presidencial explicó que es una herramienta para que las personas participen activamente en la proyección de las propuestas.

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“Los usuarios podrán asumir el rol de ‘presidente por un día’, revisar propuestas y decidir cómo invertiría el presupuesto nacional según las necesidades más urgentes”, dijo el equipo de Valencia y Oviedo.

La plataforma en mención está disponible en www,sumando.palomapresidente.com.co.