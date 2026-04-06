Clara López oficializa su salida de la carrera por la Presidencia

Clara López es la primera candidata que se baja del tarjetón de la primera vuelta presidencial. Así lo oficializó en su cuenta de X.

López se decantó por la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué: "El país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia".

Ella contó que, por medio del diálogo democrático y la disposición para tender puentes, se lograría construir un camino sólido hacia la victoria.

Así defendió Aida Quilcué su capacidad para asumir una eventual Vicepresidencia de la República: “Ahí estaremos discutiendo”

La excandidata presidencial dio la noticia junto a una imagen que difundió con Cepeda, donde agregó el siguiente texto: “Evento de vinculación a la campaña de Iván Cepeda presidente”.

La cita será este miércoles, 8 de abril, en la ciudad de Bogotá.