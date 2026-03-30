Así defendió Aida Quilcué su capacidad para asumir una eventual Vicepresidencia de la República: “Ahí estaremos discutiendo”

El pasado 9 de marzo, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial era la senadora y líder indígena Aida Quilcué.

Lo anterior ha generado cuestionamientos desde algunos sectores sobre la capacidad que tendría Quilcué para asumir una eventual Vicepresidencia de la República.

Precisamente, este lunes, 30 de marzo, desde Popayán, la fórmula vicepresidencial de Cepeda defendió su capacidad en caso dado que llegue a la Vicpresidencia.

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“Mi formación ha sido al lado de nuestros pueblos y no ha sido menor a esos desafíos, porque no es ahora. He estado en el Congreso de la República, en la Comisión Primera Constitucional, y hemos dado los debates a la altura que requiere el país, y esta no será menor. Lo haremos porque, cuando Gustavo Petro dijo que había que garantizar la gratuidad en la educación, sobre todo en las universidades públicas, es parte de esa formación que deben recibir nuestros jóvenes más excluidos del país y es parte de esa lucha estudiantil”, dijo Quilcué.

En tal sentido, Quilcué recalcó que, con su sabiduría ancestral y de la mano del pueblo, se rodeará de personas académicas e idóneas para sacar adelante lo que tenga al frente.

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No obstante, advirtió: “Así es que ahí estaremos con los grandes economistas. Pero esos grandes economistas no conocen la realidad de la economía y de lo que vive nuestro campesinado, nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, incluso las periferias o el centro de las ciudades. Y ahí estaremos discutiendo, porque vamos a discutir entre la realidad y lo que opinan desde su conocimiento, que será valioso, pero nos parece importante poner este tema de cara al país”.

El candidato Iván Cepeda dijo el pasado 9 de marzo, a través de un video, que para él era un honor y orgullo anunciar a Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Cric, senadora, Aida Quilcué”, aseguró Cepeda.

Aida Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

Cepeda también manifestó que la escogió como su fórmula vicepresidencial porque ella representa la “resistencia” y la “lucha social”, así como las tradiciones del país.

“Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación al Pacto Histórico, así que juntos vamos a recorrer este camino, y para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas, que tienen toda esa sabiduría y que representan lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere de justicia”, afirmó el candidato.