Política

Iván Cepeda denunciará a concejal de Medellín que sale a las calles con un bate

El candidato presidencial interpondrá acciones contra Andrés Felipe Rodríguez, concejal del Centro Democrático.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 10:23 a. m.
Iván Cepeda y Andrés Felipe Rodríguez.
Iván Cepeda y Andrés Felipe Rodríguez. Foto: Colprensa/Concejo de Medellín.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anticipó en sus redes sociales que interpondrá una denuncia penal y disciplinaria contra un concejal de Medellín que, al parecer, estaría intimidando a la ciudadanía con un bate.

Se trata de Andrés Felipe Rodríguez, conocido por la opinión pública con el sobrenombre de ‘Gury’, un controvertido político del Centro Democrático recordado por intentar revocar a Daniel Quintero de la administración distrital.

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La molestia de Cepeda es que el antioqueño sale a las calles con un bate a enfrentar a los opositores, como ocurrió con la manifestación de las comunidades indígenas que bloquearon el ingreso al centro administrativo de La Alpujarra.

Sin mencionar su nombre, el aspirante a la Casa de Nariño lo calificó como “energúmeno” en el más reciente evento público que lideró en Medellín. Es decir, una persona que, habitualmente, tiene comportamientos airados o violentos.

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Iván Cepeda
Iván Cepeda Foto: Colprensa

Ante ese calificativo, respondió Rodríguez: “¿Energúmeno yo porque salgo con un bate a defender a Medellín y a Antioquia de personas como usted y su jefe, Gustavo Petro?, ¿energúmeno yo porque salgo a defender a las personas de Medellín?”.

El mismo concejal le afirmó a Iván Cepeda: “Le tengo una mala noticia. Su discurso de odio no se lo vamos a permitir en Antioquia. Aquí está el energúmeno que va a defender a Antioquia de gente como usted, Petro y la primera línea”.

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El candidato presidencial aseguró que Rodríguez deberá responder ante la justicia por los hechos que ha protagonizado en los últimos días, y que han generado reproche por algunos sectores políticos de Antioquia, incluidos sectores de derecha.

“Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, por sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento”, escribió en su cuenta de X.

La interpretación de Cepeda es que, con estos hechos, el corporado estaría incitando a la violencia contra la ciudadanía y otros servidores públicos, lo que, según él, “atenta contra la dignidad de la institución que representa y degrada la función pública”.