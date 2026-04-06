Se reactiva la minga indígena: Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, anuncia recorridos en tres departamentos

La senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, anunció que se activará la minga indígena y recorrerá tres departamentos en medio de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Ella contó a través de su cuenta de X que la movilización iniciará en el municipio de Tumaco, en Nariño, el próximo 9 de abril, en el marco de la conmemoración del día de las víctimas.

“Un día para la memoria, pero también para el encuentro, el diálogo y la esperanza entre los pueblos y los distintos sectores del país”, dijo la congresista y representante del Consejo Regional Indígena del Cauca.

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Además de esto, el 10 de abril se darán cita en Ipiales y Pasto; el 12 de abril llegarán a la capital del departamento del Cauca; y el 13 de abril estarán en la ciudad de Cali.

“Les invitamos a ser parte de este caminar colectivo, a sumar su voz y su fuerza en esta gran minga por la vida, la dignidad y el futuro de Colombia. ¡Llegó el tiempo de los pueblos, el camino es la vida!”, dijo Quilcué.

El anuncio no tomó por sorpresa a los sectores políticos, pues se había anticipado que la minga recorrería varios territorios junto a los dos aspirantes del movimiento de izquierda.

Minga indígena. Imagen de referencia. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

La campaña de Cepeda también está concentrada en sumar apoyos políticos. Además de Clara López, algunos sectores de la Alianza Verde aterrizarán en el proyecto del Pacto Histórico.

Para este 7 de abril está programada una rueda de prensa en Bogotá donde Ariel Ávila, bajo la frase de “verdes progresistas”, anunciará su respaldo al candidato presidencial de Gustavo Petro.

Cepeda no solo busca respaldos en el territorio nacional, también en el extranjero. Así quedó en evidencia en la segunda reunión que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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“Agradezco a la presidenta de México la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido, pude expresar, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”, escribió el aspirante a la Casa de Nariño por medio de su cuenta de X.