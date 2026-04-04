Ernesto Samper invitó a los congresistas liberales a votar por Iván Cepeda en las presidenciales: “Que el cambio continúe”

Cada vez están más cerca las elecciones a la presidencia para el 2026 y consigo se han destapado nuevos apoyos de políticos a los distintos candidatos que se disputan el cargo más importante del país. Es importante recordar que en las aspiraciones, los más fuertes son Iván Cepeda, por la izquierda y con las banderas del continuismo del Gobierno Petro; sigue Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Recientemente se conoció un nuevo apoyo político de parte de uno de los personajes más influyentes en el espectro político. Se trata del expresidente Ernesto Samper, del ala liberal y que en el pasado reciente dejó claro su apoyo a Gustavo Petro.

Ernesto Samper ha apoyado en repetidas ocasiones el Gobierno Petro. Foto: Pilar Mejia / Presidencia

Ahora, en un reciente trino, el expresidente se refirió a los apoyos en esta contienda, diciendo lo siguiente:

“Los congresistas liberales recién elegidos tienen la posibilidad de escoger entre votar por el pasado para regresar a lo mismo o votar por el futuro para que el cambio continúe. Espero que el jefe del partido no se lo impida”, comentó.

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No es la primera vez que se hace evidente el apoyo de Samper a Cepeda, pues hacia mediados del año pasado, el exmandatario también se pronunció, respecto al caso de Álvaro Uribe y la jueza Sandra Heredia.

Ernesto Samper es uno de los expresidentes más influyentes en la actualidad. Foto: Getty Images

“La decisión de la jueza Sandra Heredia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez debe ser respetada y él debe tener las garantías de todo ciudadano para impugnarla sin intervenciones externas de funcionarios internacionales parcializados. El senador Iván Cepeda ha reiterado su condición de hombre de bien”, aseguró en julio de año pasado.

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Es importante recordar que el expresidente Samper ha sido un férreo aliado del mandatario Gustavo Petro y que ha expuesto la necesidad de que el proyecto progresista continúe en el país, ahora con Cepeda.