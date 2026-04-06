El candidato presidencial Iván Cepeda aprovechó la Semana Santa para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo: afianzar sus relaciones y conocer experiencias exitosas que puede implementar en Colombia, en caso de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

“Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”, escribió Cepeda en sus redes sociales.

El candidato ya se había reunido con la mandataria mexicana el 23 de noviembre de 2025, días después de triunfar en las urnas en la consulta presidencial del Pacto Histórico.

Cepeda también se encontró recientemente con el presidente de Brasil, Luz Inácio Lula Da Silva. “Puede transmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, manifestó en su momento.

Iván Cepeda y Luiz Inácio Lula. Foto: Iván Cepeda

En la lista de mandatarios visitados por Cepeda también está el presidente del gobierno de España, Pedro Sanchez. “Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina y al diálogo constructivo”, dijo en redes sociales en esa oportunidad.

Iván Cepeda seguirá su recorrido por el país durante esta semana junto con su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.