Tras discurso de Petro en Barranquilla y elección de magistrado afín en la Corte, Clara López desata la polémica con su propuesta

“Yo no estoy hablando de reelección, yo estoy hablando de cambio social, de transformar nuestras instituciones para que no solamente codifiquen los intereses del capital, sino que también codifiquen los intereses del trabajo, y creo que que eso es lo que está a la orden del día. Yo estuve en Barranquilla, asistiendo a una invitación de la Andi, y pude conversar con muchas personas; me sorprendió más que todo lo que me comentaron muchas de las personas que lo sirven a uno en los restaurantes, en las cafeterías, sobre cómo Petro les está devolviendo la dignidad a los trabajadores de Colombia, y eso es lo que el Senado de la República no quiere entender, hundiendo primero la reforma laboral, anteriormente la reforma de la salud y ahora la consulta popular”, agregó López, en entrevista con Caracol Radio.