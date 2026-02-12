Nación

Consejo de Estado deja en firme demandas contra el magistrado Héctor Carvajal. El caso tendrá sentencia anticipada

Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro, tiene tres procesos contra su elección como magistrado de la Corte Constitucional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 7:59 a. m.
El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal.
El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal. Foto: COLPRENSA

La Sección Quinta del Consejo de Estado le negó las pretensiones que tenía la defensa del abogado Héctor Carvajal, actual magistrado de la Corte Constitucional, para tumbar las tres demandas que cursan en contra de su elección como integrante de ese alto tribunal constitucional.

Con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto, los integrantes de la Sección Quinta, resolvieron no darle la razón a los argumentos del abogado de Carvajal que pedía tumbar los procesos en su contra por ineptitud y caducidad del proceso.

Revés para Héctor Carvajal en la Corte: revocan auto con el que rechazó las demandas contra la consulta popular

El alto tribunal resolvió que al verificar las demandas radicadas el 29 de agosto de 2025, tal como están en los respectivos registros del Sistema de Gestión Judicial (SAMAI), se logró concluir que los recursos llegaron dentro de los términos legales, antes de su vencimeinto, por lo que no operó ese concepto de la caducidad.

“En consecuencia, al haberse ejercido los medios de control de nulidad electoral de manera oportuna, el despacho concluye que la excepción de caducidad no prospera”, dice el fallo conocido por SEMANA.

Nación

Oficiales en uso de buen retiro de la Policía respaldan al general (R) Edwin Urrego: “Ha honrado el uniforme”

Bogotá

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Medellín

Así se solicita el certificado de propiedad en la Alcaldía de Medellín: requisitos, pasos y costos

Bogotá

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

Nación

Primicia | Corte Suprema evaluará tutela con la que Sandra Ortiz busca recobrar su libertad

Cúcuta

Habla alcalde de El Carmen, municipio que el ELN ha atacado sin descanso desde el lunes: lo protegen un chaleco antibalas y dos escoltas

Cartagena

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

Nación

¿Por qué el Consejo de Estado es competente para conocer una demanda contra Petro cuando era senador?

Empresas

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Nación

Rechazan demanda que pretendía tumbar el comité promotor de la Asamblea Constituyente

La decisión le aceptó la “coadyuvancia” de varios académicos y juristas que pidieron intervenir dentro del proceso apoyando la nulidad, rechazó que terceros puedan introducir nuevos cargos a los demandados y negó la reforma del recurso inicial por parte de esos terceros que podrán entrar al proceso con ciertos límites.

El argumento de ineptitud de la demanda tampoco prospero por un argumento: “El despacho concluye que el escrito introductorio satisface el requisito formal previsto en el artículo 162, numeral 4.° del CPACA, en la medida en que permite delimitar el objeto del litigio, identificar las normas presuntamente vulneradas y comprender el sentido de la censura formulada contra el acto de elección”.

Así fue como el Consejo de Estado dejó en firme las demandas contra la elección de Héctor Carvajal y aunque decidieron no convocar audiencia inicial, el proceso seguirá adelante con la sentencia anticipada decretada desde agosto del año pasado, al considerar que el caso puede resolverse con las pruebas aportadas.

No
Samuel Ortiz, estudiante de derecho que denunció la elección del magistrado Héctor Carvajal. Foto: No

El estudiante de derecho Samuel Ortiz y otros reconocidos abogados como Harold Sua, demandaron la elección de Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, alegando que su expedición se dio de forma irregular, habría infracciones de normas superiores y posible desviación de poder.

El magistrado Héctor Carvajal ha sido un nombre muy cercano a la política por la relación que ha tenido con dirigentes como el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Su llegada a la Corte le ha generado impedimentos para participar en discusiones trascendentales para el actual gobierno como la reforma pensional por el pasado laboral que tuvo con Colpensiones.

Más de Nación

El nuevo comandante habló con El País sobre sus retos.

Oficiales en uso de buen retiro de la Policía respaldan al general (R) Edwin Urrego: “Ha honrado el uniforme”

El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal.

Consejo de Estado deja en firme demandas contra el magistrado Héctor Carvajal. El caso tendrá sentencia anticipada

Así quedó la escena del crimen poco después del ataque que generó miedo y zozobra.

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Ciudadanos pueden solicitar el certificado de propiedad de manera virtual o presencial en las oficinas de la Alcaldía de Medellín.

Así se solicita el certificado de propiedad en la Alcaldía de Medellín: requisitos, pasos y costos

Así terminaron los dos carros involucrados en el hecho.

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, enfrenta un juicio por los actos de corrupción en la UNGRD.

Primicia | Corte Suprema evaluará tutela con la que Sandra Ortiz busca recobrar su libertad

José Reinel Contreras Yaruro, alcalde de El Carmen, Norte de Santander.

Habla alcalde de El Carmen, municipio que el ELN ha atacado sin descanso desde el lunes: lo protegen un chaleco antibalas y dos escoltas

Dos hermanos fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por una corriente súbita en San Pelayo, Córdoba.

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

La Contraloría General de la República presentó un estudio que revela graves deficiencias estructurales y de planeación en el uso de regalías y evidencia graves deficiencias estructurales y fallas de planeación, especialmente en municipios productores de recursos no renovables.

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Noticias Destacadas