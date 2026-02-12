Consejo de Estado deja en firme demandas contra el magistrado Héctor Carvajal. El caso tendrá sentencia anticipada

La Sección Quinta del Consejo de Estado le negó las pretensiones que tenía la defensa del abogado Héctor Carvajal, actual magistrado de la Corte Constitucional, para tumbar las tres demandas que cursan en contra de su elección como integrante de ese alto tribunal constitucional.

Con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto, los integrantes de la Sección Quinta, resolvieron no darle la razón a los argumentos del abogado de Carvajal que pedía tumbar los procesos en su contra por ineptitud y caducidad del proceso.

Revés para Héctor Carvajal en la Corte: revocan auto con el que rechazó las demandas contra la consulta popular

El alto tribunal resolvió que al verificar las demandas radicadas el 29 de agosto de 2025, tal como están en los respectivos registros del Sistema de Gestión Judicial (SAMAI), se logró concluir que los recursos llegaron dentro de los términos legales, antes de su vencimeinto, por lo que no operó ese concepto de la caducidad.

“En consecuencia, al haberse ejercido los medios de control de nulidad electoral de manera oportuna, el despacho concluye que la excepción de caducidad no prospera”, dice el fallo conocido por SEMANA.

La decisión le aceptó la “coadyuvancia” de varios académicos y juristas que pidieron intervenir dentro del proceso apoyando la nulidad, rechazó que terceros puedan introducir nuevos cargos a los demandados y negó la reforma del recurso inicial por parte de esos terceros que podrán entrar al proceso con ciertos límites.

El argumento de ineptitud de la demanda tampoco prospero por un argumento: “El despacho concluye que el escrito introductorio satisface el requisito formal previsto en el artículo 162, numeral 4.° del CPACA, en la medida en que permite delimitar el objeto del litigio, identificar las normas presuntamente vulneradas y comprender el sentido de la censura formulada contra el acto de elección”.

Así fue como el Consejo de Estado dejó en firme las demandas contra la elección de Héctor Carvajal y aunque decidieron no convocar audiencia inicial, el proceso seguirá adelante con la sentencia anticipada decretada desde agosto del año pasado, al considerar que el caso puede resolverse con las pruebas aportadas.

Samuel Ortiz, estudiante de derecho que denunció la elección del magistrado Héctor Carvajal. Foto: No

El estudiante de derecho Samuel Ortiz y otros reconocidos abogados como Harold Sua, demandaron la elección de Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, alegando que su expedición se dio de forma irregular, habría infracciones de normas superiores y posible desviación de poder.

El magistrado Héctor Carvajal ha sido un nombre muy cercano a la política por la relación que ha tenido con dirigentes como el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Su llegada a la Corte le ha generado impedimentos para participar en discusiones trascendentales para el actual gobierno como la reforma pensional por el pasado laboral que tuvo con Colpensiones.