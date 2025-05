Respuesta inmediata a Clara López tras su osada propuesta: “Comunismo del Chicó. A una avanzada edad le está aprendiendo a Petro”

Carlos Meisel, senador del partido Centro Democrático, y Antonio Zabaraín, senador del partido Cambio Radical, respondieron a la propuesta de la senadora Clara López Obregón de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Yo lo veo de verdad que casi que imposible. Pero la senadora López, senadora de izquierda, pero con todo el confort de ellos, los de la izquierda, dicen que nunca ha podido tener ese confort al que de pronto ellos odian”, aseguró Zabaraín, en El Debate, de SEMANA.

“Ella ha usufructado de ese confort toda la vida. Fue secretaria de la Presidencia cuando su tío Alfonso era presidente. Viajaba en jet privado, eso es lo que se llama el comunismo del Chicó. Se aprovechan de unas circunstancias y de unos apellidos, unos linajes que creen tener para engañar a la gente. Esa es una izquierda acomodada”, agregó el congresista de Cambio Radical.

“Además que maltratan a la gente. En algunas oportunidad se recibió se a la persona que nos acompaña en la casa como una sirvienta, ¿por qué? Porque ellos vienen de esa época en la cual a la gente se le maltrataba y se le vulneraba su dignidad y no lo han cambiado y tienen esos descaches", aseveró. En 2023, la senadora Clara López llamó “sirvienta” a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia que fue objeto de ‘chuzadas’. “Al concejal (Óscar Ramírez Vahos), decirle, prudencia, porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados“, dijo en ese momento, desatando la indignación nacional por su forma despectiva de referirse a las personas.

“Volviendo al tema concreto, no hay la menor posibilidad de que haya una Asamblea Nacional Constituyente. Eso tiene un trámite que al Gobierno no le va a alcanzar el tiempo, como no va a haber ninguna consulta popular, no hay la menor posibilidad”, agregó Zabaraín.

A su turno, Carlos Meisel, senador del partido Centro Democrático, aseveró, en El Debate, de SEMANA. “La misma que le dice sirvienta a los que la ayudan, a los ciudadanos que le ayudan de manera noble. Pero miren, vámonos al tema técnico de la Asamblea Nacional Constituyente. No me voy a referir a la persona. Supongamos que lo dijo, no sé, cualquier persona. La Constitución ofrece sus mecanismos para reformarse”, dijo, inicialmente.

“Ahora, uno no entiende el doble rasero con el que el Gobierno mira las cosas porque ellos se abrazan de la conveniencia de la Constitución del 91 y entonces uno escucha ahora que necesitan la estructura de una nueva constitución política para hacer no sé qué, cuando esta Constitución les ha permitido todo y según ellos hay que defenderlo”, agregó.

“Entonces, primero, si ellos no tienen aquí la fuerza en el Congreso para pasar una consulta popular, yo dudo mucho que tengan una la fuerza política para que aquí se le apruebe la ley que convocaría a una a una Asamblea Nacional Constituyente”, agregó el congresista Meisel.

“Lo segundo, los tiempos yo creo que no dan. De pronto ya refiriéndome a la persona, la senadora Clara, a una avanzada de edad, le está aprendiendo de manera, digamos, con una potencia impresionante a su jefe el presidente Petro, porque también aprendió que tirar globos a la ciudadanía podía ser políticamente rentable. Un globo porque aquí no tiene forma cómo pase una Asamblea Nacional Constituyente en el Congreso, ni tiene los tiempos tampoco para eso”, puntualizó.

Clara López Obregón, senadora Bogotá Julio 23 de 2019. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO