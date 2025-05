“Soy alérgico a las rodilleras”: congresistas mencionados por Petro en Barranquilla no se intimidan y le responden duro

El senador Antonio Zabaraín señaló que no le tiene miedo a Petro y que no se va a arrodillar ante él.

“He recibido amenazas, sospecho que me están haciendo seguimientos, pero eso no me arredra. Lo único que le quiero decir a Petro es que nosotros estamos dispuestos a todo, nosotros vamos a bailar al son que él nos toque. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Yo soy alérgico a las rodilleras”, dijo.