Cabildo abierto en Barranquilla: Petro, su tardanza, las críticas y los desmayos de los asistentes

“No estoy pidiendo que vote por tal o cual personaje, no estoy pidiendo que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino, eso no es para mí”: Gustavo Petro en cabildo abierto en Barranquilla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iLj8FFvI0w