Sergio Fajardo envió contundente mensaje: “No me voy a dejar joder”

El precandidato a la Presidencia Sergio Fajardo aseguró que en la campaña para estas elecciones presidenciales no se va a dejar “joder” de las personas inmersas en casos de corrupción del país.

“No me voy a dejar joder de los corruptos. En esta campaña, no lo van a lograr. La lucha contra la corrupción es fundamental para el país y empieza en las elecciones”, afirmó el precandidato.

Fajardo conformó un equipo jurídico conformado por la plataforma Dilo Colombia y por su abogado, Mauricio Pava, para enfrentar jurídicamente a los políticos señalados de incurrir en esa práctica.

“El mundo corrupto tiene una cantidad de formas de actuar, combinan todas las formas de lucha. Saben penetrar, infiltrarse, buscan infiltrarse en la justicia, a veces lo logran, en los organismos de control, en los medios de comunicación. Con plata, logran mucho”, consideró el precandidato.

En ese sentido, Fajardo apuntó que la elección de 2026 es el camino para alejar a los líderes de opinión salpicados por esos escándalos del poder y prometió que en esa contienda les va a mostrar el significado de la transparencia.

“Les vamos a ganar las elecciones y les vamos a mostrar lo que significa la transparencia. No lo van a lograr", concluye el precandidato.