Suscribirse

Confidenciales

Sergio Fajardo envió contundente mensaje: “No me voy a dejar joder”

El precandidato a la Presidencia aseguró que conformó un equipo para combatir a los corruptos.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 8:13 p. m.
.
Prencandidato presidencial Sergio Fajardo. | Foto: Campaña de Sergio Fajardo

El precandidato a la Presidencia Sergio Fajardo aseguró que en la campaña para estas elecciones presidenciales no se va a dejar “joder” de las personas inmersas en casos de corrupción del país.

“No me voy a dejar joder de los corruptos. En esta campaña, no lo van a lograr. La lucha contra la corrupción es fundamental para el país y empieza en las elecciones”, afirmó el precandidato.

Contexto: Sergio Fajardo a Gustavo Petro: “El delirio bolivariano es incurable y todos los días se agrava”

Fajardo conformó un equipo jurídico conformado por la plataforma Dilo Colombia y por su abogado, Mauricio Pava, para enfrentar jurídicamente a los políticos señalados de incurrir en esa práctica.

“El mundo corrupto tiene una cantidad de formas de actuar, combinan todas las formas de lucha. Saben penetrar, infiltrarse, buscan infiltrarse en la justicia, a veces lo logran, en los organismos de control, en los medios de comunicación. Con plata, logran mucho”, consideró el precandidato.

Contexto: Felipe López Caballero ve a Sergio Fajardo, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar como los más opcionados para ganar las elecciones en el 2026

En ese sentido, Fajardo apuntó que la elección de 2026 es el camino para alejar a los líderes de opinión salpicados por esos escándalos del poder y prometió que en esa contienda les va a mostrar el significado de la transparencia.

“Les vamos a ganar las elecciones y les vamos a mostrar lo que significa la transparencia. No lo van a lograr", concluye el precandidato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

2. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

3. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

4. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

5. Crystal Palace sacó anuncio oficial con Muñoz y Lerma: fueron puestos en primera plana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sergio FajardoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.