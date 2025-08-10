Sergio Fajardo a Gustavo Petro: “El delirio bolivariano es incurable y todos los días se agrava”

“Presidente, qué barbaridad, con esta declaración la sacó del estadio. Peor imposible”, manifestó este domingo el precandidato presidencial Sergio Fajardo, en respuesta a un mensaje de Gustavo Petro en su cuenta de X, donde exaltó a la Guardia Bolivariana.

La publicación generó mucha polémica, luego de que escribiera: “El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia, será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.

El mensaje lo acompañó con un video donde aparece la Guardia Bolivariana rechazando las palabras de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre el aumento de la recompensa a por la captura de Nicolás Maduro.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por la información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, señaló la funcionaria norteamericana.

Por eso, el precandidato presidencial arremetió contra el mandatario colombiano y aseguró que “el delirio bolivariano del presidente Petro es incurable y todos los días se agrava”.

Asimismo, aseguró que el presidente Petro, “de la mano de Maduro, es capaz de tirarnos por un precipicio en nombre de Chávez y Bolívar. Y lo que falta”.