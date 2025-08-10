Suscribirse

Confidenciales

Sergio Fajardo a Gustavo Petro: “El delirio bolivariano es incurable y todos los días se agrava”

El precandidato presidencial respondió a una publicación del mandatario colombiano, donde resalta a la Guardia Bolivariana, en medio de las tensiones con EE. UU.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 7:57 p. m.
Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
Gustavo Petro y Sergio Fajardo. | Foto: SEMANA, Getty

“Presidente, qué barbaridad, con esta declaración la sacó del estadio. Peor imposible”, manifestó este domingo el precandidato presidencial Sergio Fajardo, en respuesta a un mensaje de Gustavo Petro en su cuenta de X, donde exaltó a la Guardia Bolivariana.

La publicación generó mucha polémica, luego de que escribiera: “El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia, será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.

Contexto: Gustavo Petro sale en respaldo de Venezuela y le hace frente a EE. UU.: “Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”

El mensaje lo acompañó con un video donde aparece la Guardia Bolivariana rechazando las palabras de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre el aumento de la recompensa a por la captura de Nicolás Maduro.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por la información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, señaló la funcionaria norteamericana.

Por eso, el precandidato presidencial arremetió contra el mandatario colombiano y aseguró que “el delirio bolivariano del presidente Petro es incurable y todos los días se agrava”.

Asimismo, aseguró que el presidente Petro, “de la mano de Maduro, es capaz de tirarnos por un precipicio en nombre de Chávez y Bolívar. Y lo que falta”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tras denuncia de SEMANA, gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anuncia intervención de carretera en Jamundí en dominio de las Farc

2. Eileen Roca, exreina de belleza, pasó por el quirófano y se hizo costosos retoques; se le fueron más de 50 millones

3. Estación de Policía de La Vega, sur del Cauca, fue atacada durante la conmemoración del aniversario del municipio

4. Masacre en los exteriores de una discoteca deja ocho muertos en Ecuador

5. Centro Democrático urge atención a la crisis en la frontera entre Colombia y Perú por cauce del río Amazonas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sergio FajardoGustavo PetroVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.