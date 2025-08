Felipe López Caballero ve a Sergio Fajardo, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar como los más opcionados para ganar las elecciones en el 2026

En una entrevista con María Isabel Rueda, el exfundador y exdirector de SEMANA, Felipe López Caballero, presenta su visión de lo que serán las elecciones presidenciales en 2026.

López recuerda que, en Colombia, “generalmente no se sabe quién va a ganar la presidencia un año antes de las elecciones. Ni Uribe, ni Duque ni Santos (en su primer periodo) parecían tener posibilidad a estas alturas. En esta elección yo creo que las cosas van a ser diferentes. Pienso que no va a aparecer nadie nuevo, como pasó con Rodolfo Hernández hace tres años. Lo más probable es que todo se vaya a definir entre máximo seis nombres. Cuando hay 71 candidatos, 65 no despegan".

El exfundador de SEMANA lanza cuáles podrían ser esos seis candidatos que toman vuelo, pero le ve más peso a tres de ellos. “Los punteros de hoy, Sergio Fajardo, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar, más tres posibles “colados” que podrían ser Claudia López, Iván Cepeda y Daniel Quintero. A Claudia le hubiera ido mucho mejor si fuera la candidata del Pacto Histórico, porque, por distanciarse de Petro, acabó antagonizando a los dos extremos. No creo que pueda pasar en el centro a Fajardo".

Sobre la izquierda, López asegura que “a Petro no le gusta nada la candidatura de Bolívar. Preferiría a alguien como Daniel Quintero, Roy Barreras o Carolina Corcho. Sin embargo, él, al igual que Uribe, no puede escoger al candidato de su partido a dedo. Le toca someter a sus aspirantes a un mecanismo que parezca democrático. Aunque Iván Cepeda está sonando y sería aceptado por todo el Pacto Histórico, es probable que no quiera empañar su triunfo contra Uribe, exponiéndose a que digan que lo hizo por una candidatura. Por eso pienso que el portaestandarte de la izquierda va a definirse entre Bolívar y Quintero”.

La periodista María Isabel Rueda le pregunta por qué, si habla de una derecha fortalecida, tras la condena a Álvaro Uribe, en su lista no menciona a ningún candidato del Centro Democrático. Y López Caballero contestó: “El atentado contra Miguel Uribe ha creado un limbo que perjudica a ese partido. Antes de tres meses habrá candidato oficial del partido, que según las encuestas de hoy sería María Fernanda Cabal. Luego ella, o el candidato que sea, tendrá que enfrentarse a Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, que son uribistas, pero van por firmas para que no los asocien con cualquier connotación negativa del partido. Creo que el uribismo es mucho más grande que el Centro Democrático y por eso la candidatura oficial del partido no es garantía de triunfo”.

Sobre la condena a Álvaro Uribe, Felipe también comparte sus impresiones. “La argumentación de la juez, el día de las diez horas de lectura, me pareció rigurosa, pero las condenas y la sentencia se me hacen desafiantes. Lo que sí me llama la atención es la desproporción entre lo menor que ha sido este caso en términos probatorios y la enormidad de las consecuencias que tiene”, asegura.

Agrega que le parece llamativo que “la historia de Colombia se haya partido en dos por la aprobación de una asesoría jurídica gratis y por unos pagos que, sumados, darían menos de 10.000 dólares”. Y pone un ejemplo del continente: “El expresidente Toledo de Perú está preso por haber recibido 35 millones de dólares de Odebrecht en su cuenta personal”.

El exfundador de SEMANA también habla del presidente Petro y asegura que “la popularidad de Petro no se debe a los resultados de su gobierno, sino a que los excluidos se sienten representados por él. La lucha de clases y el cuento del bloqueo institucional apelan a las emociones de la gente. Sin embargo, esa narrativa sin resultados se acaba desgastando”.