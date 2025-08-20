Alfredo Saade asegura que será candidato presidencial y que le pedirá al pueblo que lo ayude a “liberar a Petro”

Sigue la tensión entre el jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por cuenta de la sanción de la Procuraduría en contra de Saade.

En un trino publicado en su cuenta de X, el jefe de Despacho aseguró que fue Benedetti el que “cocinó” la sanción del Ministerio Público y lo calificó como un “hecho político”.

Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura para ti, para los que tienen secuestrado al presidente @petrogustavo y para los que les quite el negocion de los pasaportes.

MUCHA GENTE ME INFORMABA… https://t.co/qJLgd55F2N — pastor saade (@alfredosaadev) August 20, 2025

Según el trino de Saade, el procurador general, Gregorio Eljach, habría visitado varias veces la Casa de Nariño para reunirse con Benedetti antes de que se profiriera la sanción: “Tú, sabes bien cómo la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú, sabes bien que fui incómodo para Laura y para ti. Para los que tienen secuestrado al presidente Gustavo Petro y para los que les quite el ‘negoción’ de los pasaportes".

“Mucha gente me informaba de lo perversos que son, no les creí y, por eso, acepté el llamado del presidente, pero estos ataques me fortalecen; tú, me conoces bien”, aseguró Saade.

Armando Benedetti y Alfredo Saade. | Foto: Semana

En ese mismo pronunciamiento, hecho por el pastor, reiteró que Benedetti y Sarabia “tienen secuestrado al presidente” y que será él, llamando a las bases populares, el encargado de “liberar” el primer mandatario.

Pero más allá de sus señalamientos en contra de Sarabia y Benedetti, Saade aprovechó el trino para asegurar que será candidato presidencial. “Seré candidato a la presidencia, recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno, para que el pueblo pueda dejar de mendigar algún día a politiqueros corruptos”.

Alfredo Saade, embajador designado en Brasil | Foto: Francisco Argüello.

El núcleo del problema

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría en la que suspende por tres meses al exjefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, este arremetió en contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la excanciller Laura Sarabia, a quienes señaló de estar relacionados con su salida del cargo.

En otro trino publicado a través de su cuenta de X, Saade aseguró que la sanción impuesta por el ente de control estaba relacionada con el contrato de los pasaportes y con los poderosos a los que él había afectado cuando decidió adjudicarlo a Portugal, mediante la Imprenta Nacional. Entre esos, mencionó a la excanciller Laura Sarabia y a su esposo, quien, según Saade, es funcionario de la Procuraduría.

Laura Sarabia Gustavo Petro, Armando Benedetti y Alfredo Saade | Foto: SEMANA

“Me acabo de enterar de que la Procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿a quién tan poderoso le quite el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en Procuraduría, intervino?”, se lee en su cuenta de X.

Pero las pullas no fueron solo en contra de Sarabia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también resultó salpicado por Saade. “¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces?”, preguntó Saade.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Eduardo Montealegre, ministro de Justicia; Armando Benedetti, ministro del Interior y Alfredo Saade, jefe de Gabinete, en el Congreso de la República, en Bogotá | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

En esa misma publicación, el ahora embajador de Colombia en Brasil insistió en que su salida del cargo como jefe de Despacho no se debió un acto de corrupción relacionado con el mencionado contrato, sino, al contrario, aseguró que fue removido de ese lugar por haber cumplido con la orden del presidente.