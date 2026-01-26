Clara López no se sumará a la consulta del Pacto Amplio, con la que la izquierda pretende escoger a un candidato único para las elecciones presidenciales. Hasta ahora, se confirma la participación de Daniel Quintero, Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras.

“Quiero comunicarles que no me presentaré a la consulta del Pacto Amplio el 8 de marzo. Considero que su convocatoria debe ser más amplia, llamar a sectores que no hayan sido parte de la coalición de Gobierno para lograr las mayorías necesarias para ganar las elecciones, más del 51 % de la población”, dijo López en su cuenta de X.

Así las cosas, ella se presentará directamente a la primera vuelta presidencial, agendada para el domingo 31 de mayo.

