Clara López no participará en la consulta de la izquierda: irá a la primera vuelta presidencial

López mostró reparos por el Pacto Amplio, la consulta de los sectores de izquierda que escogerán a un único candidato a la Presidencia.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 4:51 p. m.
Clara López, candidata presidencial
Clara López, candidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Clara López no se sumará a la consulta del Pacto Amplio, con la que la izquierda pretende escoger a un candidato único para las elecciones presidenciales. Hasta ahora, se confirma la participación de Daniel Quintero, Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras.

“Quiero comunicarles que no me presentaré a la consulta del Pacto Amplio el 8 de marzo. Considero que su convocatoria debe ser más amplia, llamar a sectores que no hayan sido parte de la coalición de Gobierno para lograr las mayorías necesarias para ganar las elecciones, más del 51 % de la población”, dijo López en su cuenta de X.

Así las cosas, ella se presentará directamente a la primera vuelta presidencial, agendada para el domingo 31 de mayo.

Pacto Histórico le pidió al CNE aclarar si Iván Cepeda puede participar en la consulta del Frente Amplio

Clara López

