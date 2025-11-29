Suscribirse

Confidenciales

La senadora Clara López recibió la nacionalidad palestina que solicitó desde 2023 tras el recrudecimiento del conflicto entre ese país e Israel

El embajador de Palestina en Colombia le hizo entrega de su nuevo documento en medio dela celebración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 3:44 p. m.
La senadora Clara López recibió su nacionalidad palestina
La senadora Clara López recibió su nacionalidad palestina | Foto: Semana

La senadora Clara López confirmó que recibió oficialmente la ciudadanía palestina, un gesto que, según explicó, busca expresar solidaridad política y humanitaria con ese pueblo en medio del prolongado conflicto con Israel.

El anuncio coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, fecha establecida por Naciones Unidas.

López señaló que la decisión se remonta al 14 de noviembre de 2023, cuando pidió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a través del embajador Raouf Almalki, otorgarle la ciudadanía como acto simbólico frente a la violencia registrada en la Franja de Gaza.

La senadora afirmó que la ONU “no ha hecho lo suficiente” para contener la escalada, y sostuvo que lo que ocurre en el territorio palestino no corresponde a un escenario de guerra, sino a “un genocidio”.

La congresista aseguró que recibe la decisión con “gratitud y profundo respeto” e hizo un llamado a mantener la atención internacional sobre la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El curioso pase de Luis Díaz que demuestra su magia: Hasta la más imposible la colocó para un golazo del Bayern

2. Golpe al microtráfico en Bogotá: descubren cultivo hidropónico de marihuana en vivienda del sur de la ciudad

3. Aeronáutica Civil estima que serán 14.000 pasajeros afectados por el ‘stop’ en las operaciones de los aviones Airbus

4. Volcán Puracé cambia su estado de alerta a naranja: “Está experimentando cambios significativos en su dinámica”

5. Yina Calderón dejó de lado sus diferencias con Giovanny Ayala y se pronunció ante el secuestro de su hijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clara López ObregónPalestinaCancillería de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.