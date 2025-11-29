La senadora Clara López confirmó que recibió oficialmente la ciudadanía palestina, un gesto que, según explicó, busca expresar solidaridad política y humanitaria con ese pueblo en medio del prolongado conflicto con Israel.

El anuncio coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, fecha establecida por Naciones Unidas.

Es oficial: soy ciudadana palestina.



El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, ese pueblo valiente que ha resistido con ferocidad el genocidio infame que le Estado de Israel ha descargado con furia sobre ellos.

Desde el 14… pic.twitter.com/lsrz9xYbDS — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) November 29, 2025

López señaló que la decisión se remonta al 14 de noviembre de 2023, cuando pidió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a través del embajador Raouf Almalki, otorgarle la ciudadanía como acto simbólico frente a la violencia registrada en la Franja de Gaza.

La senadora afirmó que la ONU “no ha hecho lo suficiente” para contener la escalada, y sostuvo que lo que ocurre en el territorio palestino no corresponde a un escenario de guerra, sino a “un genocidio”.