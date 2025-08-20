Polo Democrático pide que Iván Cepeda sea candidato presidencial

El partido Polo Democrático manifestó este miércoles, 20 de agosto, que quiere que el senador Iván Cepeda aspire a la Casa de Nariño en 2026, tal como lo han sugerido varios sectores de la izquierda colombiana.

En una carta firmada por las directivas del movimiento, Alberto Benavides y Antonio Peñaloza, se habló de la posibilidad de que el congresista tome las banderas de esa corriente política.

En primer lugar, se comentó la necesidad de consolidar la unión de organizaciones alternativas, progresistas y liberales populares que logren la paz y la superación de la violencia política.

Para lograr esos objetivos, este partido político insistió en que el Pacto Histórico debe ser unitario, democrático, pluralista, autónomo, solidario, feminista, multicultural y plurétnico.

Esos propósitos, a juicio del Polo Democrático, podría hacerlos realidad Iván Cepeda, quien cobró protagonismo ante la opinión pública en el juicio que llevó a la condena al expresidente Álvaro Uribe.

“Creemos firmemente en que nuestro (honorable senador), quien ha dado muestras de ser un político valiente, que ha defendido con vehemencia los derechos humanos, la paz, la democracia, la justicia social y luchando con ímpetu por la verdad, sea candidato a la Presidencia para el período 2026 – 2030”, se lee en la carta.

El senador Iván Cepeda. | Foto: Colprensa

Y se concluyó: “Nos entusiasma que sea usted, senador Cepeda, quien enarbole nuestra esperanza de continuar con la segunda fase del gobierno del cambio. Por estas razones le pedimos con insistencia que acepte la candidatura a la Presidencia por el movimiento político Pacto Histórico con la plena seguridad que con usted, como jefe de gobierno, lograremos una Colombia potencia mundial de la vida”.

Iván Cepeda todavía no ha tomado una decisión sobre su eventual candidatura presidencial. Lo cierto es que varios líderes políticos de la izquierda colombiana se han inclinado hacia él.

En la baraja de aspirantes también están María José Pizarro, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.