Iván Cepeda responde a pedido de víctimas de falsos positivos para que sea candidato presidencial: “Consideraré seriamente su llamado”

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda respondió este domingo a la solicitud que le hicieron las madres víctimas de los falsos positivos, para que participe en las próximas elecciones a la Presidencia de la República.

“Por la memoria de nuestros hijos, por la dignidad de nuestro pueblo, por un país con verdad, justicia y vida, invitamos a Iván Cepeda a ser candidato presidencial de Colombia”, señalaron las madres en un video.

Senador @IvanCepedaCast contamos con usted. Es hora de asumir este reto. Usted debe ser el próximo presidente de Colombia.#IvánCepeda pic.twitter.com/vEilbD1p4k — Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) August 17, 2025

Las madres víctimas de falsos positivos destacaron la labor que ha realizado Cepeda en medio del proceso y la ayuda que les ha brindado para que sean escuchadas en diferentes sectores de la sociedad.

“Desde ese lugar de dolor, resistencia y dignidad, hoy nos dirigimos al país para hacer un llamado claro y sentido. Iván Cepeda ha estado a nuestro lado cuando pocos se atrevían”, indicaron las madres agremiadas en MAFAPO.

Las madres señalaron que “Iván Cepeda tiene la experiencia, la integridad y el respaldo social para ser el presidente que tome las banderas de los históricamente golpeados. Su trayectoria demuestra que es posible hacer política sin corrupción, con memoria y con un horizonte de paz”.

Por eso, insistieron en invitar a Cepeda a participar en la contienda electoral, pedido que también le hizo este sábado un sector del Pacto Histórico. “Este es el momento de dar un gran paso, porque Colombia merece un presidente que no se arrodille ante los poderosos, que gobierne con las víctimas y no sobre ellas y que haga de la justicia y la igualdad el centro de su mandato”.

Ante la solicitud, el senador del Pacto Histórico manifestó: “Agradezco de manera especial esta solicitud que me hacen las madres víctimas de los falsos positivos. Su voz para mí es fundamental. Consideraré seriamente su llamado a la hora de tomar mi decisión definitiva.