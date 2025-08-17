Suscribirse

Confidenciales

Iván Cepeda responde a pedido de víctimas de falsos positivos para que sea candidato presidencial: “Consideraré seriamente su llamado”

Las madres víctimas de falsos positivos aseguraron que el país necesita un presidente que “no se arrodille ante los poderosos, que gobierne con las víctimas y no sobre ellas”.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 1:38 p. m.
Bogotá, Julio 28 de 2025. Caso Álvaro Uribe el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Angel del río ofrecieron declaraciones a medios.
El senador Iván Cepeda estudia la posibilidad de entrar en la contienda electoral. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda respondió este domingo a la solicitud que le hicieron las madres víctimas de los falsos positivos, para que participe en las próximas elecciones a la Presidencia de la República.

“Por la memoria de nuestros hijos, por la dignidad de nuestro pueblo, por un país con verdad, justicia y vida, invitamos a Iván Cepeda a ser candidato presidencial de Colombia”, señalaron las madres en un video.

Las madres víctimas de falsos positivos destacaron la labor que ha realizado Cepeda en medio del proceso y la ayuda que les ha brindado para que sean escuchadas en diferentes sectores de la sociedad.

“Desde ese lugar de dolor, resistencia y dignidad, hoy nos dirigimos al país para hacer un llamado claro y sentido. Iván Cepeda ha estado a nuestro lado cuando pocos se atrevían”, indicaron las madres agremiadas en MAFAPO.

Las madres señalaron que “Iván Cepeda tiene la experiencia, la integridad y el respaldo social para ser el presidente que tome las banderas de los históricamente golpeados. Su trayectoria demuestra que es posible hacer política sin corrupción, con memoria y con un horizonte de paz”.

Contexto: Sector del Pacto Histórico le pide a Iván Cepeda que sea precandidato presidencial

Por eso, insistieron en invitar a Cepeda a participar en la contienda electoral, pedido que también le hizo este sábado un sector del Pacto Histórico. “Este es el momento de dar un gran paso, porque Colombia merece un presidente que no se arrodille ante los poderosos, que gobierne con las víctimas y no sobre ellas y que haga de la justicia y la igualdad el centro de su mandato”.

Ante la solicitud, el senador del Pacto Histórico manifestó: “Agradezco de manera especial esta solicitud que me hacen las madres víctimas de los falsos positivos. Su voz para mí es fundamental. Consideraré seriamente su llamado a la hora de tomar mi decisión definitiva.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos conductores en Bogotá a los cierres y desvíos por la Carrera Caminata de Solidaridad, hoy domingo 17 de agosto

2. A Nacional lo consumen las lesiones: grave parte de figura para la vuelta de Libertadores

3. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”

4. Elecciones 2025: Bolivia se alista este domingo para posiblemente girar a la derecha, cansada de 20 años de socialismo

5. Hugo Rodallega da inédita razón por la que no jugó en Atlético Nacional: “Estuve muy cerca”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván CepedaFalsos positivosMadres de Soacha

Noticias Destacadas

Bogotá, Julio 28 de 2025. Caso Álvaro Uribe el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Angel del río ofrecieron declaraciones a medios.

Iván Cepeda responde a pedido de víctimas de falsos positivos para que sea candidato presidencial: “Consideraré seriamente su llamado”

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez.

Colombia se une en oración este domingo por Miguel Uribe Turbay. El expresidente Uribe dialogará con los precandidatos

Redacción Semana
.

Javier Milei rechazó así el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.