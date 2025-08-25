Gritos y empujones: la pelea que se desató en una reunión de la Colombia Humana

Hay polémica dentro del Pacto Histórico después de que se conociera el video de una pelea que se habría entre varios militantes de Manizales, en el que se aprecia cómo una mujer expulsa a otra a empujones y gritos de su vivienda, en la que habrían realizado una asamblea de la Colombia Humana a puerta cerrada.

“Esta es mi casa, te sales de aquí, fuera de aquí. Te vas de aquí. No te quiero en mi casa, en mi casa no te quiero, atrevida”, se le escucha decir a una mujer mientras estruja a otra hasta la salida de lo que sería una oficina de la colectividad.

En el material audiovisual se aprecian los estrujones con los que la protagonista de esa escena empuja a la otra mujer hasta una silla. Luego, la posible víctima le pide a los espectadores de esa escena que graben lo que está ocurriendo para documentar el ataque.

Posteriormente, la misma persona que agredió a la mujer obliga a que ella y otros tres visitantes más que habían acudido a la vivienda salgan del apartamento, estrujando hasta la puerta a otra mujer que se encontraba en la sede política ubicada en el departamento de Caldas. Ella cruzó los brazos mientras la empujaron hasta la puerta.

“Rechazamos estas acciones al interior del Pacto Histórico, estas acciones no son las que nosotros promovemos, todas las diferencias, por profundas que sean, se deben resolver dialogando y con respeto”, comentó el integrante de esa coalición, el representante Alejandro Ocampo.

La víctima del video sería la delegada Martha Tobón y la persona que le estrujo hasta la salida de la casa sería la pareja del precandidato Fernando García. La molestia habría surgido porque García y la mujer que protagoniza el video habrían convocado a una asamblea del partido en su propia casa para discutir a puerta cerrada la conformación de las listas de los candidatos al Congreso.