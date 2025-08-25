Suscribirse

Confidenciales

Gritos y empujones: la pelea que se desató en una reunión de la Colombia Humana

Una mujer expulsó a varios integrantes del partido del encuentro político que había convocado en su vivienda. Esto fue lo que ocurrió.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 2:48 a. m.
Este fue el enfrentamiento que se presentó en la sede de Colombia Humana ubicada en Manizales.
Este fue el enfrentamiento que se presentó en la sede de Colombia Humana ubicada en Manizales. | Foto: Captura en pantalla video de @PactoUK

Hay polémica dentro del Pacto Histórico después de que se conociera el video de una pelea que se habría entre varios militantes de Manizales, en el que se aprecia cómo una mujer expulsa a otra a empujones y gritos de su vivienda, en la que habrían realizado una asamblea de la Colombia Humana a puerta cerrada.

“Esta es mi casa, te sales de aquí, fuera de aquí. Te vas de aquí. No te quiero en mi casa, en mi casa no te quiero, atrevida”, se le escucha decir a una mujer mientras estruja a otra hasta la salida de lo que sería una oficina de la colectividad.

En el material audiovisual se aprecian los estrujones con los que la protagonista de esa escena empuja a la otra mujer hasta una silla. Luego, la posible víctima le pide a los espectadores de esa escena que graben lo que está ocurriendo para documentar el ataque.

Contexto: El cantante del gol entraría en política para las elecciones de 2026: lanzan el movimiento Fuera para el Congreso

Posteriormente, la misma persona que agredió a la mujer obliga a que ella y otros tres visitantes más que habían acudido a la vivienda salgan del apartamento, estrujando hasta la puerta a otra mujer que se encontraba en la sede política ubicada en el departamento de Caldas. Ella cruzó los brazos mientras la empujaron hasta la puerta.

“Rechazamos estas acciones al interior del Pacto Histórico, estas acciones no son las que nosotros promovemos, todas las diferencias, por profundas que sean, se deben resolver dialogando y con respeto”, comentó el integrante de esa coalición, el representante Alejandro Ocampo.

Contexto: “Nicaragua no tiene buenas migas con el presidente Petro”

La víctima del video sería la delegada Martha Tobón y la persona que le estrujo hasta la salida de la casa sería la pareja del precandidato Fernando García. La molestia habría surgido porque García y la mujer que protagoniza el video habrían convocado a una asamblea del partido en su propia casa para discutir a puerta cerrada la conformación de las listas de los candidatos al Congreso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Adriana Lucía denunció amenazas de muerte; teme por la vida de sus hijas

2. “Yo era su asistente”: Julieth Restrepo confesó los trabajos que realizó antes de debutar en Hollywood

3. Miguel Ángel Borja cometió el ‘blooper’ de la semana: desperdició gol debajo del arco

4. Santander busca ser referente nacional para impulsar la Economía Popular y Solidaria; así puede participar

5. Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Colombia HumanaPacto históricoManizales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.