Suscribirse

Política

Gustavo Bolívar denunció jugadita de la Colombia Humana para favorecer a sus candidatos: “Así no”

El precandidato participará en la consulta interna del Pacto Histórico para definir al aspirante que representará a la colectividad en las elecciones presidenciales del 2026.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 2:50 a. m.
Gustavo Bolívar.
Gustavo Bolívar, precandidato para la consulta del Pacto Histórico, denunció a la Colombia Humana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar denunció este domingo, en horas de la noche, una jugadita que estarían haciendo las directivas de la Colombia Humana para beneficiar a sus candidatos de cara a la consulta interna.

“Hoy, las directivas de Colombia Humana cambiaron un artículo de los estatutos para favorecer sus candidaturas, dejando en desventaja a las bases”, escribió Bolívar en su cuenta de X.

El exdirector de Prosperidad Social arremetió contra estas prácticas y aseguró que “es el conflicto de interés q tanto criticamos a la vieja política. Así no compañer@s. Sin democracia no hay Pacto Histórico”.

En un video que acompañó su mensaje, Bolívar empezó explicando las razones por las cuales él considera que la izquierda en Bolivia perdió las elecciones presidenciales, que se realizaron este domingo, 17 de agosto.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. “Nicolás, bufón lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”: congresista norteamericano tras noticia sobre buques rumbo a Venezuela
3. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

“Los candidatos de izquierda no se pudieron poner de acuerdo para llegar unidos a la primera vuelta, lamentable. Pudieron más sus egos y sus disputas internas que su responsabilidad histórica de impedir el regreso de la derecha”, señaló el precandidato.

Contexto: ¿Qué dice Polymarket, el mercado de apuestas, para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?

El tema lo colocó para hablar de la enseñanza que le debe dejar este hecho a los precandidato progresistas que compiten por alcanzar la candidatura presidencial del Pacto Histórico. “Nos dividimos y vuelve la derecha”, dijo.

El exfuncionario del Gobierno Petro señaló: “De mi parte, toda la grandeza necesaria para que lleguemos unidos a esa primera vuelta. El juego limpio en las consultas es clave para no dividir el Pacto Histórico”.

ED 2249
Precandidatos del Pacto Histórico: Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, María José Pizarro, Susana Muhamad, Gloria Flórez y Alí Bantú Ashanti. | Foto: SEMANA

Invitó a sus compañeros a adelantar una campaña donde se destaque el que más proponga, no el que más grite. “La trampa, la mentira, el abuso de poder y el fuego amigo pueden acabar con un partido que inclusive aún no ha nacido”, insistió.

Y recalcó que “tanto la consulta del 26 de octubre, entre candidatos de izquierda, como la consulta del Frente Amplio del 7 de marzo del año entrante deben estar blindadas ante la compra de votos, el trasteo de votantes, la manipulación de las actas. Ojo con esto”.

Contexto: Encuesta del CNC para SEMANA revela que Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Carolina Corcho lideran la intención de voto en la consulta del Pacto Histórico

Y mandó un mensaje contundente a los demás candidatos: “Quien pretenda suceder al presidente debe estar a la altura de su condición de estadista, alguien que esté alineado con su programa de gobierno, leal a su pueblo, leal al programa, leal a esta lucha, que gane el que o la que más exponga ideas, programas y argumentos, que gane la coherencia y la hoja de vida transparente de los candidatos y candidatas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El error que hizo que Jorge Herrera fuera eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; la cocina se llenó de nostalgia

2. Video | Nuevo accidente de tránsito entre un bus del Sitp y un camión de gaseosas dejó siete personas heridas en Bogotá

3. El tiburón retiene el liderato con polémica: tabla de posiciones tras Junior vs Bucaramanga y Pasto vs DIM

4. Gustavo Bolívar denunció jugadita de la Colombia Humana para favorecer a sus candidatos: “Así no”

5. Registraduría avala comité ciudadano que busca derogar el acuerdo de paz de Santos con las Farc

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo BolívarColombia HumanaPacto históricoElecciones 2026consulta interpartidista

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.