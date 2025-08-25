Suscribirse

Confidenciales

El cantante del gol entraría en política para las elecciones de 2026: lanzan el movimiento Fuera para el Congreso

El nuevo movimiento político busca alejarse de las tendencias de izquierda y derecha.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 12:02 a. m.
Javier Fernández es uno de los narradores más reconocidos de la televisión y la radio en Colombia
Javier Fernández Franco, narrador conocido como el Cantante del Gol. | Foto: Archivo SEMANA

El narrador deportivo Javier Fernández Franco, conocido como el Cantante del Gol, recibió una invitación para postularse a las elecciones legislativas de 2026.

La propuesta llegó en el marco del lanzamiento del movimiento político Fuera que busca participar en la contienda del próximo año con listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, que se avalarían por firmas.

Contexto: “El país nos necesita unidos”: Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo intercambiaron firmas por sus nombres para la consulta

La creación del movimiento se formalizó durante un acto público que se llevó a cabo este lunes en el que participaron otras figuras como el politólogo Santiago Rodríguez.

Ese sector político busca canalizar el inconformismo ciudadano frente a las corrientes políticas tradicionales. Sus promotores señalan que el nombre de “Fuera” simboliza un rechazo a la izquierda y a la derecha para, contrario a hablar de tendencias políticas, promover un espacio de “articulación entre sectores actualmente polarizados”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Novia de Liam Payne reveló cómo el cantante de One Direction se le manifestó, tras 10 meses de su muerte

2. Gobierno asegura que aumentó la capacidad de protección a congresistas y candidatos a las elecciones de 2026

3. Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro y envía más barcos de guerra al Caribe

4. Filtran decisión final de Millonarios con el futuro de Leo Castro: en Argentina lo quieren

5. Nicolás Maduro arremete contra Álvaro Uribe Vélez. Esto le dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elecciones 2026javier fernandez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.