El narrador deportivo Javier Fernández Franco, conocido como el Cantante del Gol, recibió una invitación para postularse a las elecciones legislativas de 2026.

La propuesta llegó en el marco del lanzamiento del movimiento político Fuera que busca participar en la contienda del próximo año con listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, que se avalarían por firmas.

La creación del movimiento se formalizó durante un acto público que se llevó a cabo este lunes en el que participaron otras figuras como el politólogo Santiago Rodríguez.