El cantante del gol entraría en política para las elecciones de 2026: lanzan el movimiento Fuera para el Congreso
El nuevo movimiento político busca alejarse de las tendencias de izquierda y derecha.
El narrador deportivo Javier Fernández Franco, conocido como el Cantante del Gol, recibió una invitación para postularse a las elecciones legislativas de 2026.
La propuesta llegó en el marco del lanzamiento del movimiento político Fuera que busca participar en la contienda del próximo año con listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, que se avalarían por firmas.
La creación del movimiento se formalizó durante un acto público que se llevó a cabo este lunes en el que participaron otras figuras como el politólogo Santiago Rodríguez.
Ese sector político busca canalizar el inconformismo ciudadano frente a las corrientes políticas tradicionales. Sus promotores señalan que el nombre de “Fuera” simboliza un rechazo a la izquierda y a la derecha para, contrario a hablar de tendencias políticas, promover un espacio de “articulación entre sectores actualmente polarizados”.