“El país nos necesita unidos”: Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo intercambiaron firmas por sus nombres para la consulta

Los colombianos sienten que aún no hay nada claro en relación con los precandidatos a las elecciones presidenciales de 2026.

Muchos nombres salen al ruedo: 57 aspirantes ya manifestaron su intención de lanzarse por firmas, mientras que otros tantos buscan el aval de los partidos, en cuyo interior habrá consultas para establecer finalmente quiénes tendrán el apoyo de cada colectividad.

En medio de esas posibles coaliciones, los ciudadanos perciben que no está despejado el panorama. Eso sí, la mayoría tiene claro que se requieren alianzas para lograr entrar en la batalla por la presidencia de la República.

En ese contexto, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo intercambiaron firmas, lo que implica que cada uno anotó su nombre en la hoja de apoyo del otro para impulsar su aspiración. Esto deja la expectativa de si podrían terminar juntándose como fórmula presidencial.

Cárdenas es exministro de Hacienda, el cargo público más reciente, el cual ocupó durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En los últimos tiempos, el espacio que adelanta con Mauricio Reine: ‘Los Mauricios, diálogo entre amigos’, ha sido un foro abierto para tratar a fondo y de forma sencilla, los temas económicos, políticos y sociales que se registran en el país.

Oviedo, por su parte, fue director del Dane en la administración Duque y concejal elegido con una amplia votación en Bogotá; además de haber sido profesor en la Universidad del Rosario.

Ambos firmantes, el uno por el otro, son economistas. Los dos, al hacer pública la firma, le lanzaron una invitación a los colombianos, que va más allá del apoyo del uno por el otro: “¿Nos unimos o qué?”.