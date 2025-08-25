Suscribirse

“Nicaragua no tiene buenas migas con el presidente Petro”

El ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que no hay una buena amistad entre las dos partes.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 11:28 p. m.
El Gobierno colombiano le ganó el pulso al régimen de Daniel Ortega, después de una larga disputa legal en la que, en varias ocasiones, el panorama parecía oscuro.
Gustavo Petro y Daniel Ortega. | Foto: afp / leo queen-presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente Gustavo Petro y el Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, no tienen “buenas migas”.

La declaración se da después de que el Estado nicaragüense negara la solicitud de extradición a Carlos Ramón González hecha por Colombia, pues el exfuncionario está salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Pese a ser requerido por la justicia colombiana, González cuenta con la protección del asilo político que le concedió el régimen de Ortega, por lo que esa nación asegura que no lo entregará a la policía internacional, la Interpol, para que responda ante la justicia.

Contexto: “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia”: dura advertencia tras la declaración de que “el Cartel de los Soles” no existe

Ante ese contexto, Benedetti aseguró que la relación entre el presidente Petro y el jefe del régimen nicaragüense no se ha caracterizado por una buena amistad y habló de la relación de este vínculo con la extinta guerrilla del M-19, de la que tanto González como Petro hicieron parte.

“Lo que hoy se sabe es que Nicaragua negó la extradición, lo cual lo hace porque no tiene una buena amistad ni unas buenas migas con el presidente Petro desde que estaba en el M-19. La revolución sandinista nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz hecho por el M-19 porque decía que desencadenó otros procesos de paz en la región”, afirmó

Contexto: Reemplazo de Miguel Uribe Turbay se posesionará el próximo martes; el Senado declaró la falta absoluta por muerte del congresista

La Cancillería de Colombia le pidió al régimen de Nicaragua reconsiderar su decisión de negar la solicitud de extradición, enfatizándole que González es requerido por la justicia.

