Carlos Ramón González, la historia de una doble ausencia

La ausencia de González en el funeral de su madre parece repetirse, porque hace 25 años murió su padre y él también se escondía de las autoridades.

Redacción Confidenciales
23 de agosto de 2025, 6:22 a. m.
Carlos Ramón González, prófugo exdirector del Dapre, habría ordenado dar dinero en efectivo a Iván Name y Andrés Calle. Buscaba supuestamente que avanzaran las reformas y garantizar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Carlos Ramón González, prófugo exdirector del Dapre. | Foto: guillermo torres-semana

Mientras huye de la Justicia en Nicaragua, a Carlos Ramón González lo sorprendió la muerte de su madre, Rosalba Merchán González, de 96 años, el miércoles 20 de agosto. El exdirector del Dapre se asiló en el país centroamericano para evitar responder por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Contexto: Cancillería colombiana rechazó la decisión del gobierno de Nicaragua de dar asilo político al prófugo Carlos Ramón González

González, desde luego, no podrá asistir al sepelio y seguramente lo observará de manera virtual. Esa historia parece repetirse, porque hace 25 años murió su padre y él también se escondía de las autoridades debido a que en ese momento fue hallado responsable de conformar un entramado de corrupción cuando fue concejal de Bucaramanga.

