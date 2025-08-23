CONFIDENCIALES
Carlos Ramón González, la historia de una doble ausencia
La ausencia de González en el funeral de su madre parece repetirse, porque hace 25 años murió su padre y él también se escondía de las autoridades.
Mientras huye de la Justicia en Nicaragua, a Carlos Ramón González lo sorprendió la muerte de su madre, Rosalba Merchán González, de 96 años, el miércoles 20 de agosto. El exdirector del Dapre se asiló en el país centroamericano para evitar responder por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
González, desde luego, no podrá asistir al sepelio y seguramente lo observará de manera virtual. Esa historia parece repetirse, porque hace 25 años murió su padre y él también se escondía de las autoridades debido a que en ese momento fue hallado responsable de conformar un entramado de corrupción cuando fue concejal de Bucaramanga.