Falleció Rosalba Merchán de González, madre del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González
La encargada de confirmar la noticia fue la esposa de Carlos Ramón mediante una publicación en sus redes sociales.
En la mañana de este jueves 21 de agosto se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Rosalba Merchán de González, la madre del prófugo exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
La encargada de confirmar la noticia fue justamente la esposa de Carlos Ramón, quien compartió una emotiva imagen en sus redes sociales en la que lamenta la partida de la mujer.
“Nos unimos en oración por el descanso eterno de mi querida suegra, Rosalba Merchán de González, quien con su bondad y amor marcó la vida de todos los que la rodearon. Tu luz y tu legado seguirán guiando a nuestra familia”, escribió Leal.
Merchán de González falleció a las 95 años y la noticia de su deceso se conoce justo cuando el caso de su hijo, el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro, centra la atención del país.
Carlos Ramón González vuelve a ser noticia después de que se confirmara que Nicaragua le otorgó asilo político, por lo que negó la solicitud de extradición que había enviado el Estado colombiano reclamando que fuera enviado al país a través de la cooperación con la Interpol.
El mensaje de Leal estuvo acompañado de una fotografía de Merchán de González en la que señaló: “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Rosalba Merchán de González. Su luz, su bondad y su amor permanecerán siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, querida suegra”.
La Cancillería de Colombia le pidió a Nicaragua reconsiderar su decisión de no extraditar al exdirector del Dapre, quien es llamado por la justicia por el caso de corrupción de la UNGRD.