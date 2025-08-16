La fiscalía elaboró un documento para dimensionar, por niveles de responsabilidad, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal del caso ha dicho que se trata de una “empresa criminal con vocación de permanencia”.

Se trata de una vergonzosa pirámide que tiene en la cabeza a Carlos Ramón González, prófugo, imputado y nuevo residente en Nicaragua. Fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, fundador de la Alianza Verde y promotor de la llamada consulta anticorrupción. González ocupó el cargo de mayor relevancia en el Gobierno Petro.

Carlos Ramón González. | Foto: PRESIDENCIA

Era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con una oficina en la Casa de Nariño en la que, según los testigos, se impartieron las órdenes para convertir la UNGRD en la caja menor de los sobornos a los congresistas.

El organigrama criminal que dibujó la Fiscalía, y que dejó a González como determinador del mayor escándalo de corrupción, desciende en jerarquías con otros alfiles del petrismo que hasta el momento no han sido llamados por la Justicia. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, aparece en el segundo renglón de la pirámide. La Fiscalía explicó en detalle cuál fue su participación en la maraña corrupta de la UNGRD y por qué su nombre, con foto, aparece allí.

“Sneyder Augusto Pinilla señaló a Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior, como la persona con quien Olmedo de Jesús López Martínez se comunicó durante una reunión realizada en el hotel Grand Hyatt la noche del 12 de diciembre de 2023, para darle manejo confidencial a la información de los proyectos remitidos por medio de Carolina Martínez”, señaló la Fiscalía.

Olmedo López. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Algo que llamó la atención y que la Fiscalía no explicó es un personaje, subalterno del exministro Velasco y que fue identificado como Fernando. Fuentes judiciales aseguran que conocen bien sus datos; sin embargo, no lo relacionan mientras recaudan los elementos de prueba para capturarlo. Lo que se advierte es que era el enlace del exministro con el resto de protagonistas del escándalo.

En el mismo renglón está Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, con una imputación de cargos anunciada y como el principal interlocutor entre el Gobierno y Olmedo López, exdirector de la UNGRD. De Bonilla, la Fiscalía hizo un recuento de hechos y momentos que lo dejaron con un espacio de relevancia en la pirámide criminal.

Luis Fernando Velasco. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el mismo recuadro del exministro Bonilla aparecen sus entonces asesoras: Andrea Carolina Ramírez y María Alejandra Benavides, esta última con un principio de oportunidad con la Fiscalía para convertirse en la testigo en contra de su exjefe.

Las exasesoras de Bonilla están conectadas con otros cabecillas del entramado corrupto como Jaime Ramírez Cobo, el enlace del Dapre con los ministerios y congresistas. Los lazos de Ramírez y de Benavides alcanzan a Fernando, subalterno del exministro Velasco, y descienden hasta los directores de entidades públicas como Olmedo López en la UNGRD, César Manrique Soacha en Función Pública (hoy prófugo de la Justicia) y Gerardo Vega Medina en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Ricardo Bonilla | Foto: cortesía UNGRD

En el centro del organigrama, la Fiscalía ubicó a Sandra Liliana Ortiz, la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, y señalada de coordinar la entrega de dinero a Iván Name, entonces presidente del Senado. Ortiz fue imputada y cobijada con una medida de aseguramiento; buscó un principio de oportunidad para convertirse en testigo, pero la Fiscalía rechazó su propuesta de colaboración.

Las pruebas en poder de Ortiz incluyen chats, documentos y su propia declaración, con el detalle de otros capítulos en el escándalo de corrupción de la UNGRD que la Fiscalía no ubicó en su organigrama criminal, como la vinculación del entonces secretario jurídico de Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.

“De la consecución de 3.000 millones de pesos en efectivo producto de la contratación ilícita en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, entregado a Sandra Liliana Ortiz Nova con destino al congresista Iván Leónidas Name Vásquez”, advirtió la Fiscalía en la presentación del principio de oportunidad de Sneyder Pinilla.

Sneyder Pinilla | Foto: FISCALÍA

Son varios los eslabones de este mapa elaborado por la Fiscalía. Sin embargo, resulta particular que muchos de los salpicados, señalados y reseñados por el ente acusador ni siquiera han recibido un correo, un llamado de la autoridad o pisado la sede de la Fiscalía. Están libres e incluso, como el caso de Jaime Ramírez Cobo, salieron del país.

En el tercer nivel del organigrama criminal están los exdirectivos y funcionarios de la UNGRD. A la cabeza, Olmedo López, y abajo sus asesores: Diana Carolina Martínez, Víctor Andrés Meza y Pedro Andrés Rodríguez.

La Fiscalía explicó el rol de ellos en la red corrupta. “Pedro Andrés Rodríguez comunicó al contratista Luis Eduardo López el porcentaje de coima acordado para el proceso de contratación de los 40 carrotanques, pero este (López Rosero) le contestó que la parte tributaria ‘estaba dura’ y que tenían que realizar ajustes a la cotización”, señaló la Fiscalía.

En otro renglón, como subalterno de Olmedo López, está Sneyder Pinilla, el exsubdirector de manejo de desastres en la UNGRD.

Camilo Romero | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A su lado aparecen otros funcionarios de la entidad, importantes, según la Fiscalía, para la investigación. Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de desastres, con un principio de oportunidad, y Carolina Arango Gil, exsubdirectora de Reducción del Riesgo, de quien se conoce poco, pero según fuentes del proceso, sabe mucho.

En un recuadro está Camilo Romero, exgobernador de Nariño, exembajador en Argentina y precandidato presidencial. De acuerdo con las declaraciones de los testigos del escándalo y en los chats que en su momento reveló SEMANA, Romero tenía una estrecha relación con Pedro Andrés Rodríguez, de la UNGRD y capturado por estos hechos.

En las líneas de conexión del organigrama, la Fiscalía advierte, sin detalles, otro vínculo de Camilo Romero, esta vez con Diana Carolina Martínez, entonces asesora de Olmedo López. El exembajador no ha sido citado o llamado por el ente acusador. Romero, quien tiene una acusación en la Corte Suprema de Justicia por otro escándalo de corrupción con la Empresa de Licores de Nariño, ha negado todos los señalamientos en su contra. Pedro Andrés Rodríguez lo salpicó.

| Foto: cortesía UNGRD

En el nivel inferior de la pirámide aparece el contratista conocido como el Pastuso, Luis Eduardo López, y el grupo de empresas que dejó al servicio de la organización corrupta. Allí mismo aparecen sus familiares, quienes firmaron como representantes legales en los contratos objeto de reproche de la Fiscalía. Son más de 30 personas las vinculadas en el escándalo de corrupción de la UNGRD.