El superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano, no llegó al debate de control político al sector salud convocado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Los altos funcionarios del Gobierno nacional encargados de administrar el sector habían sido convocados a la corporación para rendir cuentas sobre el estado del sistema de salud.

Incluso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se presentó ante los congresistas para mostrar el estado de las cuentas del sector, en compañía de otros altos funcionarios.

Sin embargo, Rubiano presentó una excusa médica con la que justificó su ausencia en la cita convocada por el Congreso y otro alto funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud se encargó de representarlo en el debate.

El representante a la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, aseguró que la Superintendencia Nacional de Salud no ha cumplido su tarea durante todos los gobiernos y, por eso, reclamó que Rubiano acuda a la Comisión Séptima.