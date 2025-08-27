Suscribirse

Superintendente de Salud no estuvo en debate de control político al sector en la Comisión Séptima de la Cámara

Los representantes reclamaron que Giovanni Rubiano se presente ante la corporación. ¿Por qué no fue?

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 5:22 p. m.
Rueda de prensa La salud, un asunto de todos Superintendente de salud Giovanni Rubiano
Superintendente de salud, Giovanni Rubiano. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano, no llegó al debate de control político al sector salud convocado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Los altos funcionarios del Gobierno nacional encargados de administrar el sector habían sido convocados a la corporación para rendir cuentas sobre el estado del sistema de salud.

Incluso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se presentó ante los congresistas para mostrar el estado de las cuentas del sector, en compañía de otros altos funcionarios.

Sin embargo, Rubiano presentó una excusa médica con la que justificó su ausencia en la cita convocada por el Congreso y otro alto funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud se encargó de representarlo en el debate.

El representante a la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, aseguró que la Superintendencia Nacional de Salud no ha cumplido su tarea durante todos los gobiernos y, por eso, reclamó que Rubiano acuda a la Comisión Séptima.

Entre tanto, el representante a la Cámara, Andrés Forero, dejó claro que espera que el motivo de la ausencia de Rubiano sí haya estado justificado por una excusa médica.

