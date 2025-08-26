Suscribirse

Confidenciales

Juan Espinal es el nuevo presidente de la Comisión de Ética del Congreso

El representante a la Cámara del Centro Democrático encabezará esa corporación durante la cuarta legislatura.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 10:55 p. m.
Juan Espinal presentará la denuncia el martes 20 de agosto en la Comisión de Acusación.
Representante a la Cámara Juan Espinal. | Foto: guillermo torres

El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, fue elegido como presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara para el periodo 2025-2026.

El legislador contó con el respaldo de 14 representantes que apoyaron su aspiración para encabezar esa corporación, instancia que se encarga de analizar los procesos que son interpuestos contra los integrantes del recinto legislativo.

Contexto: María Angélica Guerra tomó posesión como nueva senadora del Centro Democrático

Espinal prometió hacer un trabajo que atienda los parámetros constitucionales y legales, que esté alejado de intenciones políticas y que responda a las necesidades de la Cámara, de la que en esta cuarta legislatura dependerán debates de proyectos clave para el Gobierno de Gustavo Petro.

La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista es la encargada de estudiar los casos de posibles conflictos de interés y de las eventuales violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los parlamentarios.

Contexto: La incomodidad del Polo Democrático por los señalamientos a Iván Cepeda

Esa instancia se encarga de determinar si los legisladores deben ser suspendidos y de resolver recusaciones que surgen en medio de los debates de los proyectos que están en curso en el Congreso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

2. Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

3. Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

4. Innovadores cambios en los aeropuertos de EE. UU. para el Mundial de Fútbol 2026

5. Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

congresoCentro DemocráticoComisión de ética

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.