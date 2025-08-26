El representante del Centro Democrático, Juan Espinal, fue elegido como presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara para el periodo 2025-2026.

El legislador contó con el respaldo de 14 representantes que apoyaron su aspiración para encabezar esa corporación, instancia que se encarga de analizar los procesos que son interpuestos contra los integrantes del recinto legislativo.

Espinal prometió hacer un trabajo que atienda los parámetros constitucionales y legales, que esté alejado de intenciones políticas y que responda a las necesidades de la Cámara, de la que en esta cuarta legislatura dependerán debates de proyectos clave para el Gobierno de Gustavo Petro.

La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista es la encargada de estudiar los casos de posibles conflictos de interés y de las eventuales violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los parlamentarios.