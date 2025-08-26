Suscribirse

María Angélica Guerra tomó posesión como nueva senadora del Centro Democrático

La congresista es el reemplazo de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 9:45 p. m.
María Angélica Guerra tomó posesión como senadora.
María Angélica Guerra tomó posesión como senadora. | Foto: Cortesía Centro Democrático

María Angélica Guerra tomó posesión como senadora para ocupar la curul que había pertenecido a Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio y fue uno de los congresistas más votados en las elecciones legislativas de 2022.

Guerra llega a la bancada del Centro Democrático en el Senado para la cuarta y última legislatura del Congreso en la que la oposición busca consolidarse de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Contexto: La incomodidad del Polo Democrático por los señalamientos a Iván Cepeda

El presidente del Senado, Lidio García, tomó posesión de la nueva senadora durante una breve ceremonia que se desarrolló en el capitolio nacional previo a la sesión plenaria de este martes.

La nueva congresista obtuvo 37.900 votos durante las elecciones legislativas de 2022, lo que le permitió ubicarse en el puesto número 14 del catálogo de candidatos esa colectividad.

Contexto: El cantante del gol entraría en política para las elecciones de 2026: lanzan el movimiento Fuera para el Congreso

La senadora es hija del exsenador José Elías Guerra y sobrina de la exsenadora María del Rosario Guerra, ambos figuras visibles del sector político del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

