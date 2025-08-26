María Angélica Guerra tomó posesión como nueva senadora del Centro Democrático

María Angélica Guerra tomó posesión como senadora para ocupar la curul que había pertenecido a Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio y fue uno de los congresistas más votados en las elecciones legislativas de 2022.

Guerra llega a la bancada del Centro Democrático en el Senado para la cuarta y última legislatura del Congreso en la que la oposición busca consolidarse de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El presidente del Senado, Lidio García, tomó posesión de la nueva senadora durante una breve ceremonia que se desarrolló en el capitolio nacional previo a la sesión plenaria de este martes.

La nueva congresista obtuvo 37.900 votos durante las elecciones legislativas de 2022, lo que le permitió ubicarse en el puesto número 14 del catálogo de candidatos esa colectividad.