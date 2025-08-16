CONFIDENCIALES
María Angélica Guerra ocupará la curul de Miguel Uribe Turbay en el Senado
Si todos los requisitos se cumplen, se posesionará antes de finalizar el mes de agosto y fortalecerá el grupo de mujeres que forma parte de la bancada del partido de oposición.
Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, en el Senado solicitaron al Consejo Nacional Electoral certificar quién debe asumir esa curul en el Centro Democrático, tal y como indica el reglamento del Congreso ante una ausencia definitiva.
Aunque el documento llegará la próxima semana, el sentido del mismo es que en el puesto 14 de la lista del uribismo está María Angélica Guerra, quien obtuvo 37.900 votos en las elecciones de 2022.
La arquitecta es del departamento de Sucre y tendrá la responsabilidad de ocupar el escaño que dejó Uribe Turbay. Guerra es hija de José Elías Guerra de la Espriella y sobrina de María del Rosario Guerra.
