Los desafíos del Centro Democrático de cara a las elecciones del 2026, tras la condena contra el expresidente Álvaro Uribe

Centro Democrático paró en seco a Gustavo Petro: “No se confunda, el uribismo no ha sido derrotado”

Contexto: Centro Democrático paró en seco a Gustavo Petro: “No se confunda, el uribismo no ha sido derrotado”

Habrá una campaña internacional liderada por los precandidatos presidenciales con el objetivo de mostrarle al mundo lo que consideran fue un fallo político, más no judicial contra su líder natural.

El director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, explicó que el objetivo es que, tras el sismo que sacudió al corazón de su colectividad, se sensibilice a los colombianos y la condena contra Uribe no se convierta en flor de un día, es decir, que pasadas las semanas los colombianos no vuelvan a hablar del tema.

Buscarán demostrar cómo la jueza 44 del Circuito, Sandra Heredia, privó de la libertad a un exmandatario que, como ella lo reconoció en la audiencia del lunes 28 de julio, se presentó a todas las diligencias judiciales, que no sale de Colombia con frecuencia, no representa un peligro para la sociedad y no tiene hoy el poder para alterar las pruebas en un proceso que en total superó los siete años.