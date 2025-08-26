Suscribirse

POLÍTICA

El congresista Miguel Polo Polo entregó un nuevo parte sobre su estado de salud: “Parezco a RoboCop”

El parlamentario por las negritudes enfrenta problemas de tensión alta. Ha fallado en varias oportunidades a la Comisión Primera de la Cámara, según registros documentados por SEMANA.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 11:11 p. m.
Miguel Polo Polo fue llevado de urgencia a la Clínica del Country.
Miguel Polo Polo tiene problemas con su tensión arterial. | Foto: Redes sociales

El congresista Miguel Polo Polo entregó un nuevo parte médico sobre su estado de salud que en las últimas semanas no ha sido el mejor.

Confesó que, por recomendación médica, debe chequearse su tensión arterial durante 24 horas que le permitirá concluir si debe o no someterse a un tratamiento especializado para regular su condición.

“Hoy me estoy realizando un examen llamado Holter que, prácticamente, mide la presión durante 24 horas, cada 15 minutos, no sé cómo voy a hacer para dormir”, manifestó el joven político en un video que grabó desde las instalaciones del Congreso.

En las imágenes, Polo Polo se levantó la camiseta y les mostró a los seguidores todos los cables que componen su examen médico. “Me medirán la frecuencia de mi corazón, cómo late, como funciona. Parezco a RoboCop, es incómodo, pero aun así vinimos a laborar y a trabajar por el país”, expresó.

Esta no es la primera vez que el congresista por las negritudes presenta dificultades en su salud. Recientemente, no llegó al Congreso y le permitió, indirectamente, a la izquierda quedarse con la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara.

Miguel Polo Polo ha registrado varias inasistencias a la Comisión Primera de la Cámara. SEMANA documentó sus ausencias en la pasada edición impresa y confirmó que, según los archivos de la Cámara, año a año el representante ha incrementado sus ausencias.

En la primera legislatura, comprendida entre 2022 y 2023, presentó cuatro excusas para ausentarse de las citaciones en la Comisión Primera. Luego, entre 2023 y 2024, esa estadística llegó hasta 17 y durante la tercera legislatura se documentaron 15 más.

El representante se defendió y le respondió a SEMANA que en varias ocasiones presentó “excusas médicas y para atender compromisos legales. Recuerden que me ha tocado defenderme de 14 demandas infundadas en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, me ha tocado instaurar ante la Fiscalía 18 denuncias y hacer las respectivas ampliaciones por amenazas que pudieron coincidir con las sesiones”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

2. Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

3. Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

4. Innovadores cambios en los aeropuertos de EE. UU. para el Mundial de Fútbol 2026

5. Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoMiguel Polo Polo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.