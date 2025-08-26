El congresista Miguel Polo Polo entregó un nuevo parte sobre su estado de salud: “Parezco a RoboCop”

El congresista Miguel Polo Polo entregó un nuevo parte médico sobre su estado de salud que en las últimas semanas no ha sido el mejor.

Confesó que, por recomendación médica, debe chequearse su tensión arterial durante 24 horas que le permitirá concluir si debe o no someterse a un tratamiento especializado para regular su condición.

“Hoy me estoy realizando un examen llamado Holter que, prácticamente, mide la presión durante 24 horas, cada 15 minutos, no sé cómo voy a hacer para dormir”, manifestó el joven político en un video que grabó desde las instalaciones del Congreso.

En las imágenes, Polo Polo se levantó la camiseta y les mostró a los seguidores todos los cables que componen su examen médico. “Me medirán la frecuencia de mi corazón, cómo late, como funciona. Parezco a RoboCop, es incómodo, pero aun así vinimos a laborar y a trabajar por el país”, expresó.

Esta no es la primera vez que el congresista por las negritudes presenta dificultades en su salud. Recientemente, no llegó al Congreso y le permitió, indirectamente, a la izquierda quedarse con la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara.

Miguel Polo Polo ha registrado varias inasistencias a la Comisión Primera de la Cámara. SEMANA documentó sus ausencias en la pasada edición impresa y confirmó que, según los archivos de la Cámara, año a año el representante ha incrementado sus ausencias.

En la primera legislatura, comprendida entre 2022 y 2023, presentó cuatro excusas para ausentarse de las citaciones en la Comisión Primera. Luego, entre 2023 y 2024, esa estadística llegó hasta 17 y durante la tercera legislatura se documentaron 15 más.