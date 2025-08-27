La sesión plenaria de la Cámara de Representantes que se había convocado para este miércoles, 27 de agosto, con el objetivo de discutir la agenda de la oposición, fracasó por falta de cuórum.

Los congresistas opositores del Gobierno de Gustavo Petro tuvieron que irse del recinto legislativo sin que se cumpliera con su derecho de poner en debate los temas que están entre sus prioridades legislativas, como se los permite el Estatuto de Oposición.

La bancada de oposición, en la que están legisladores del Centro Democrático y Cambio Radical, había citado a una sesión para evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, ni los altos funcionarios del poder Ejecutivo, ni los congresistas de la bancada del Pacto Histórico, se presentaron para defenderlo.

“No hubo garantías para la oposición, se incumplió la ley. Hoy teníamos que hacer el debate de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, la directora de Planeación llegó después de hora y media, y no se presentaron otros ministros”, cuestionó el representante Christian Garcés.

La representante Marelen Castillo cuestionó que los mismos congresistas tuvieron que llamar a los funcionarios del Gobierno nacional que estaban citados para que se presentaran ante el Congreso. Los representantes pidieron que se cite a una nueva sesión para la próxima semana.