Confidenciales
La senadora Paloma Valencia lanzó su precandidatura presidencial y desmintió rumores sobre su retiro de la contienda
La precandidata aseguró que su etapa en el Congreso ya terminó y que ahora está lista para “ser la próxima presidenta de Colombia”.
En la noche de este miércoles 27 de agosto, la senadora Paloma Valencia lanzó oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República, con la que competirá en las consultas internas del Centro Democrático.
La senadora Paloma Valencia lanzó su candidatura presidencial para 2026 y negó rumores sobre encabezar lista al Senado. “Seré la próxima presidente de Colombia”, afirmó. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/rkl8tLaykL— Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2025
Durante el evento de lanzamiento, que se desarrolló en el norte de la ciudad, aseguró que su periodo en el Congreso ya había finalizado y que no había ninguna propuesta para ser cabeza de lista en las elecciones parlamentarias de 2026. “Estoy lista para ser la primera presidenta de Colombia”.
En su discurso de lanzamiento, la precandidata cuestionó fuertemente al gobierno del presidente Petro y dijo que con ella el país recuperará la confianza y la seguridad.
Pese a la información que circuló, antes del evento, la dirigencia del Centro Democrático, confirmó que uno de los movimientos que se gestan dentro del partido no será la salida de la senadora Paloma Valencia del cuadro de precandidatos de esa colectividad. De hecho, el mismo director, Gabriel Vallejo, desmintió la información que ha circulado.
“No es cierto que se le hubiera ofrecido la cabeza de lista al senado a la senadora Paloma Valencia. Desde octubre de 2024 la senadora Paloma es precandidata presidencial por el partido Centro Democrático", publicó Vallejo en un mensaje en su cuenta de X.
Además de eso, Vallejo aseguró que “ella, al igual que los otros cuatro precandidatos, tienen un solo objetivo: ganar la presidencia de la república para reconstruir a Colombia”.