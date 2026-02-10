Confidenciales

César Gaviria sobre el M-19 y Pablo Escobar

Carlos Lehder ha dicho que Pablo Escobar no tuvo nada que ver con la toma del Palacio de Justicia.

Carlos Lehder dijo en SEMANA que Pablo Escobar no tuvo relación alguna con la toma del Palacio de Justicia que ocurrió en 1985, pero integrantes del gabinete presidencial del expresidente César Gaviria sostienen que Lehder no está informado sobre la participación de varios integrantes del M-19 en la toma al Palacio y que se movilizaron en un avión del narcotraficante Pablo Escobar, según ellos.

Incluso, van más allá y le afirmaron a SEMANA que el propio expresidente César Gaviria, quien asumió la persecución que dio con la muerte del capo del cartel de Medellín, reunió documentación que comprueba que los guerrilleros del M-19 se movilizaron de varias partes del país hacia Bogotá para tomarse el palacio en un avión perteneciente al jefe del cartel de Medellín.

Carlos Lehder no aprueba la legalización de las drogas. “Suficientes problemas hay sin estar legalizadas”, dice. Pero sí está de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso recreativo.

