Estudiantes de Univalle convocan paro definido y llaman a movilización para la segunda vuelta presidencial

Los estudiantes que integran la Asamblea General de la Universidad del Valle anunciaron que entran a paro indefinido y dieron a conocer que apoyan la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Hallan tres hombres atados y asesinados con disparos de gracia en un cañaduzal de Candelaria, Valle

En medio de las polémicas del gobierno de Gustavo Petro, en el documento que emitieron, insisten en que deben seguir apoyando el proyecto del progresismo.

“Los logros alcanzados en materia de educación superior pública como la gratuidad universitaria, la inversión en infraestructura, la apertura de nuevas sedes y el fortalecimiento presupuestal de los últimos cuatro años por el gobierno del cambio constituyen conquistas que el movimiento social y estudiantil no está dispuesto a entregar”, señalaron.

De igual manera, arremetieron contra el candidato Abelardo De La Espriella, pues precisaron que si este llega a la presidencia, estarían en riesgo varios avances sociales.

“El triunfo de la primera vuelta del candidato Abelardo de la Espriella representa una amenaza directa contra la educación pública, el sistema de salud, los derechos de las comunidades y la vida de quienes han luchado por la transformación de Colombia”, indicaron.

La Asamblea de UniValle insiste en que las propuestas de Abelardo De La Espriella los colocan en riesgo.

“Las declaraciones explícitas sobre exterminar a la izquierda, adoptar el modelo económico de Milei que extingue la educación pública, destinar recursos a las EPS que han saqueado la salud del pueblo y su historial de defensa de intereses ligados al narcotráfico y al paramilitarismo configuran un programa que esta Asamblea rechaza de manera categórica”, agrega el texto.

De igual manera, mostraron su apoyo a Iván Cepeda y Aída Quilcué: “La asamblea multisectorial en pleno respalda la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué para la continuidad del proyecto del cambio, los derechos de las y los colombianos y en defensa de la vida”.

UniValle Foto: Agencia de Noticias Univalle / El País. Foto: Foto: Agencia de Noticias Univalle / El País.

Según la Asamblea, este paro es realizado para defender supuestamente la educación pública, la vida y la democracia.

“La asamblea triestamentaria de la Universidad del Valle decide Cali, se declara en paro definido hasta el martes 23 de junio del presente año, en defensa de la educación pública, la vida y la democracia”, establece el primer punto aprobado.

También señalaron que todas las manifestaciones que van a realizar son de manera pacífica y no acudirán al vandalismo.

“La comunidad estudiantil de la Universidad del Valle ratifica que su movilización es y será pacífica, organizada y sustentada en el derecho a defender la educación pública como bien común. Nuestra lucha es la lucha de un pueblo que no olvida lo que le ha costado llegar hasta aquí y que no está dispuesto a retroceder”, indicaron.

Salió a trabajar y apareció muerta en un lote en Cali: el desgarrador clamor de la familia de Jenniffer Guevara

Igualmente, la Asamblea anunció que incrementará el número de testigos electorales estudiantiles para la segunda vuelta presidencial del próximo 22 de junio.

“Ante las irregularidades documentadas en los formularios E-14 durante la primera vuelta, la Asamblea llama a incrementar el número de testigos electorales estudiantiles para la segunda vuelta del 22 de junio, con el fin de garantizar la transparencia del proceso democrático y proteger la voluntad popular”, sostiene el comunicado.