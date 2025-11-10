Suscribirse

Bogotá

Ciclista murió tras ser embestido por bus del SITP en Bosa: investigan responsabilidad del conductor

El conductor de la bicicleta habría pasado del carril derecho al izquierdo y el bus del SITP se desplazaba a alta velocidad.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de noviembre de 2025, 12:49 a. m.
En el accidente hubo una víctima fatal. | Foto: Redes sociales: Yajaira Perea/ UltimahoraCol/Montaje:Semana

Un hombre de 65 años identificado como Edgar Castañeda murió tras ser impactado por un bus del SITP en la noche del sábado 8 de noviembre en la localidad de Bosa, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Contexto: “Esclavo, chofer”: video de agresión a conductor del SITP causa indignación; TransMilenio responde

El siniestro ocurrió en la carrera 78a con 80 sur, barrio urbanización San Diego. Según el informe policial, el ciclista alcanzó a ser trasladado por los servicios de emergencia a un centro asistencial en Bogotá, pero falleció en la madrugada del domingo por la gravedad de las lesiones sufridas en el choque.

En el parte oficial figura que el vehículo 1 era un bus del SITP afiliado a la empresa ETIB, con placa GVK044; el conductor, de 56 años, resultó ileso. El vehículo 2 corresponde a la bicicleta del hombre, quien, según las autoridades, tenía 64 años.

Según la investigación y las versiones de las autoridades hasta el momento, el conductor de la bicicleta habría pasado del carril derecho al izquierdo y, según ese relato, el bus del SITP se desplazaba a alta velocidad, lo que derivó en la colisión.

La hipótesis consignada en el informe de tránsito es “adelantar cerrando para vehículo 1”, es decir, un posible adelantamiento que cerró el paso al bus. Estas son, por ahora, hipótesis y parte de la indagación inicial de las autoridades.

Contexto: Esto encontró la Policía en los antecedentes viales del taxista que atropelló 11 a personas en Bogotá

TransMilenio S.A. emitió un pronunciamiento en el que lamentó el incidente y señaló que, al ser reportado el hecho, se activaron los protocolos de respuesta. En el comunicado, la empresa confirmó que representantes del concesionario ETIB S.A.S., a quien pertenece el bus, acudieron al lugar junto con la Policía y la ambulancia, y que se prestó asistencia a la persona lesionada antes de su traslado a un centro asistencial.

La entidad agregó que ha entablado contacto con la persona afectada y que colaborará con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro; también señaló que continuará reforzando medidas de control y monitoreo para la seguridad vial.

Los familiares de Edgar Castañeda, la víctima fatal, le dijeron a Caracol que el hombre alcanzó a llegar con vida al centro médico de Bogotá, pero falleció horas después a causa de la gravedad de las heridas.

Contexto: Se conoce parte médico de los niños que fueron arrollados por taxista borracho en Bogotá. Familiares esperan un milagro: “Tenemos 72 horas”

En los últimos días, Bogotá ha registrado varios accidentes de tránsito que involucran buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El más reciente, ocurrido el pasado 4 de noviembre en la avenida Boyacá con carrera 36A, dejó 19 personas heridas —entre ellas dos conductores— tras el choque entre dos vehículos del sistema en el barrio Colmotores, localidad de Tunjuelito.

Según la Policía de Tránsito, el siniestro se habría originado porque uno de los conductores no guardó la distancia de seguridad reglamentaria.

