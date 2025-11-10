Suscribirse

Esto encontró la Policía en los antecedentes viales del taxista que atropelló 11 a personas en Bogotá

El sujeto deberá afrontar un proceso penal por la tragedia ocasionada en el sur de la capital del país.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 11:11 p. m.
El taxi involucrado en el accidente de tránsito en el que fueron atropelladas 11 personas tiene dos comparendos.
Esto encontró la Policía en los antecedentes viales del taxista que atropelló 11 personas en Bogotá. | Foto: Semana / redes sociales / Montaje Semana.

Una tragedia se presentó en el sur de Bogotá el pasado fin de semana por cuenta de un taxista que estaba manejando bajo los efectos del licor atropellando a 11 personas entre ellas varios niños que se debaten ente la vida y la muerte.

Momento exacto del accidente y taxista que iba manejando el carro.
Momento exacto del accidente y taxista que iba manejando el carro. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Policía de Bogotá

La sorpresa para las autoridades fue alta cuando revisaron sus antecedentes viales. la Policía de Carreteras encontró en su historial 10 comparendos, y que para el día del accidente se encontraba movilizándose en pico y placa.

Según explicó la directora de la Policía de Carreteras, la general Susana Blanco, el conductor de 55 años de edad estaba manejando con grado en la prueba de alcohol.

Dijo la oficial que esto le acarreará además del problema judicial, una suspensión de la licencia de hasta cinco años para manejar, así como una multa económica que puede superar los 15 millones de pesos.

Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente.
Cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el aparatoso accidente. | Foto: Tomado de Redes Sociales

La oficial, indicó que en lo corrido del año, de las más de 150.000 pruebas de alcohol que se han practicado en las vías, más de 4.000 han resultado positivas.

Por este motivo la general hizo un llamado para que desde el contexto como sociedad se rechaza a los conductores que manejan bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Así mismo, la oficial entregó otros detalles alarmantes como es el de personas muertas en accidentes de tránsito. Dijo que en lo corrido del año han fallecido 6.200 personas en las vías de las cuales 4.000 correspondieron a motociclistas.

General Susana Blanco, directora de la Policía de Carreteras.
General Susana Blanco, directora de la Policía de Carreteras. | Foto: Policía

Explicó que en comparación con el 2024, este han se han registrado 334 casos más en lo que refiere a muertos en accidentes de tránsito.

“Tenemos que hacer un alto en el camino, un llamado a la sociedad por el respeto a la vida, no podemos seguir normalizando este tipo de accidentes, este tipo de hechos que lo único que genera es dolor”, dijo la general Blanco.

