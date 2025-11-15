Suscribirse

Nación

Impactantes imágenes muestran cómo quedó Mondomo, Cauca, tras el ataque de las disidencias de las Farc a la Policía

Videos captaron el lugar de los hechos tras el suceso que impactó la zona.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 7:00 p. m.
Ataque Disidencias de las Farc en el Cauca | Foto: Suministrada

Momentos de terror se vivieron en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, en Mondomo, en el norte del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia. Cerca de 200 hombres de las disidencias de las Farc, más precisamente del frente Jaime Martínez, atacaron la subestación de este corregimiento caucano.

Según las primeras informaciones, hacia las 5:30 de la mañana comenzó todo. Primero, desde drones fueron lanzados artefactos explosivos y, posteriormente, comenzaron a sonar disparos.

El miedo, en cuestión de segundos, se apoderó de los habitantes de esta zona, los insurgentes arremetieron fuertemente en contra de la Policía.

En alguna imágenes que fueron compartidas en las últimas horas, se observa la magnitud de lo ocurrido: escombros, eso fue lo que quedó de varias de las casas y negocios que estaban cerca al sitio.

Las fotografías muestran que el ataque prácticamente destruyó varias estructuras por completo, los lugares se ven gravemente afectados y algunas personas, al parecer momento de la Fuerza Pública, caminan por lo que queda del sitio y verificando que todo esté en orden después de lo que fue el ataque.

Ataque Disidencias de las Farc en el Cauca | Foto: Suministrada

Ante lo sucedido, la comunidad está en máxima alerta y con temor por estas acciones criminales de las disidencias de las Farc, que buscan sembrar terror de cara a las elecciones del 2026.

Julio Correa, un periodista que reside en esta zona del país, informó que debido a lo ocurrido se tomó la decisión de cancelar varias actividades comerciales por el miedo que hay de que hay otra arremetida.

Además, los delincuentes también atravesaron varios vehículos sobre la Vía Panamericana, les pincharon las llantas con disparos y esto ha impedido el paso normal por este importante corredor vial.

“Los insurgentes tiene el control de esta parte del norte del Cauca, están desplegados sobre toda la vía, donde atravesaron más de diez camiones y busetas tras interrumpir el tráfico, mientras esto sucede atacan a los policías con poderosas cargas explosivas”, señalaron algunos testigos citados por El País de Cali.

Ataque Disidencias de las Farc en el Cauca | Foto: Suministrada

Sumado a todo esto, también se ha denunciado que los disidentes instalaron cilindros cargados con explosivos en diferentes puntos del municipio, lo que ha desatado la alerta entre las autoridades y la misma comunidad.

Por el momento, se avanza en las investigaciones para esclarecer en su totalidad este nuevo hecho de violencia, que deja en evidencia la difícil situación que se vive en varias zonas del país.

