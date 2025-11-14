Explotó carro bomba en la vía Panamericana, a la altura de Piendamó: murió la persona que al parecer iba a detonar los explosivos

Un fuerte estallido ocurrido durante la madrugada de este viernes estremeció a los habitantes de las veredas Los Naranjos, La María y sectores aledaños a la vía Panamericana, a la altura del municipio de Piendamó, en el Cauca.

Aunque inicialmente los lugareños pensaban que era otro de los ataques con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública, la luz del día les hizo ver el horror de lo que realmente sucedió bajo la noche.

“Alrededor de las 2:55 de la madrugada de este viernes 14 de noviembre, una fuerte explosión despertó a las comunidades cercanas a ese lugar. A causa del estruendo, varios sectores de las veredas Los Naranjos, La María y zonas aledañas quedaron sin fluido eléctrico”, explicó Mario Vivas Fajardo, periodista comunitario de Piendamó, según publicó el diario El País de Cali.

Un carrobomba había explotado a un costado de la vía, dejando destrucción a su alrededor. Además, las partes del cuerpo de una persona.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre intentó llevar el vehículo hasta el punto más cercano al puesto de policía, para atentar contra la fuerza pública, pero cuando iba a unos 400 metros, el vehículo estalló, quitándole la vida.

Este viernes, expertos antiexplosivos verificaban en la zona para evitar que hayan quedado cargas explosivas a la deriva, además de inspeccionar los restos humanos para determinar de quién es la persona fallecida.

El ataque en el Cauca se suma a la denuncia del senador de Cambio Radical Temístocles Ortega, quien fue víctima de un grave atentado el jueves en la noche.

Según relató el caucano, logró salir con vida junto a su equipo de seguridad, tras ser atacado por presuntos delincuentes armados en la carretera que conduce a Popayán.

El hecho, ocurrido en el sector conocido como El Túnel, volvió a poner sobre la mesa el deterioro de la seguridad en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia en el país.

Temístocles Ortega revela grave ataque en la entrada a Popayán | Foto: Montaje El País: Captura en Pantalla transmisión Canal Congreso/ @temisortega

El gobernador del Cauca, Octavio Gómez, se pronunció en la red social X sobre lo sucedido.

“Nuevamente las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco atentan cobardemente contra la vida y la tranquilidad del pueblo caucano”, dijo.

“La Fuerza Pública debe mantenerse en máxima alerta, pues estos ataques se derivan de una retaliación por la reciente operación militar en el Guaviare, donde fueron dados de baja más de 20 integrantes de esa estructura criminal”, señaló el gobernador, en referencia al bombardeo ordenado por el presidente, Gustavo Petro, contra hombres de Iván Mordisco.