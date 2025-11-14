Congresista Temístocles Ortega denunció atentado en su contra: “Fuimos atacados por delincuentes con armas largas y cortas”

El senador caucano de Cambio Radical Temístocles Ortega denunció en la noche de este jueves un grave atentado del que, según relató, logró salir con vida junto a su equipo de seguridad, tras ser atacado por presuntos delincuentes armados en la carretera que conduce a Popayán.

El hecho, ocurrido en el sector conocido como El Túnel, volvió a poner sobre la mesa el deterioro de la seguridad en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia en el país.

En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos. Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la… pic.twitter.com/8KvpGBYaib — Temistocles Ortega (@temisortega) November 14, 2025

De acuerdo con el testimonio del congresista, dos vehículos, uno que iba adelante y otro detrás, interceptaron la caravana en la que él se movilizaba.

Desde estos automotores, los agresores abrieron fuego con armas largas y cortas contra el carro de su esquema de seguridad, que terminó con seis impactos de bala.

Así quedó el vehículo en el que iba Temístocles Ortega en vía al Cauca. | Foto: @temisortega

Pese a la emboscada, el conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el escolta de la Policía lograron maniobrar y abrir paso “llevándose el carro por delante”, lo que permitió desencajar la obstrucción y emprender la huida.

Ortega aseguró que la persecución se extendió hasta la entrada de Popayán. “Nos siguieron hasta casi llegar a la ciudad, pero el conductor impidió que nos alcanzaran”, relató. Finalmente, él y su equipo resultaron ilesos.

Temístocles Ortega Narváez. | Foto: Colprensa.

El senador también hizo una crítica directa a la UNP. Afirmó que había solicitado personalmente el refuerzo de su esquema de seguridad, petición que, según dijo, no ha sido atendida.

Su denuncia se sumó a un reclamo que viene creciendo entre varios dirigentes regionales, especialmente en zonas de riesgo, quienes aseguran que los esquemas no están respondiendo a la gravedad del momento.

Senador Temístocles Ortega. | Foto: Juan Carlos Sierra