Política
Congresista Temístocles Ortega denunció atentado en su contra: “Fuimos atacados por delincuentes con armas largas y cortas”
Los hechos se registraron en el sector de El Túnel, en la vía hacía Popayán.
El senador caucano de Cambio Radical Temístocles Ortega denunció en la noche de este jueves un grave atentado del que, según relató, logró salir con vida junto a su equipo de seguridad, tras ser atacado por presuntos delincuentes armados en la carretera que conduce a Popayán.
El hecho, ocurrido en el sector conocido como El Túnel, volvió a poner sobre la mesa el deterioro de la seguridad en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia en el país.
En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos. Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la… pic.twitter.com/8KvpGBYaib— Temistocles Ortega (@temisortega) November 14, 2025
De acuerdo con el testimonio del congresista, dos vehículos, uno que iba adelante y otro detrás, interceptaron la caravana en la que él se movilizaba.
Desde estos automotores, los agresores abrieron fuego con armas largas y cortas contra el carro de su esquema de seguridad, que terminó con seis impactos de bala.
Pese a la emboscada, el conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el escolta de la Policía lograron maniobrar y abrir paso “llevándose el carro por delante”, lo que permitió desencajar la obstrucción y emprender la huida.
Ortega aseguró que la persecución se extendió hasta la entrada de Popayán. “Nos siguieron hasta casi llegar a la ciudad, pero el conductor impidió que nos alcanzaran”, relató. Finalmente, él y su equipo resultaron ilesos.
El senador también hizo una crítica directa a la UNP. Afirmó que había solicitado personalmente el refuerzo de su esquema de seguridad, petición que, según dijo, no ha sido atendida.
Su denuncia se sumó a un reclamo que viene creciendo entre varios dirigentes regionales, especialmente en zonas de riesgo, quienes aseguran que los esquemas no están respondiendo a la gravedad del momento.
“Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, aseguró Ortega, una frase que resume el clima que se vive en un departamento donde persisten disidencias de las Farc, estructuras criminales y economías ilícitas que disputan el control territorial.