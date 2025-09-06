¿Dos infiltrados del petrismo en Cambio Radical?

Los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega empezaron a sufrir las consecuencias de formar parte de Cambio Radical, un partido político al que no obedecen. Esta semana, contra viento y marea, y con el fantasma de una investigación encima, votaron en la elección de magistrado a la Corte Constitucional, pese a que estaban castigados por el comité de ética de su colectividad y sin voz ni voto en el Congreso.