¿Dos infiltrados del petrismo en Cambio Radical?

Ana María Castañeda y Temístocles Ortega enfrentan las consecuencias de formar parte de esta colectividad.

Redacción Confidenciales
6 de septiembre de 2025, 5:28 a. m.
Ana María Castañeda y temístocles Ortega
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega. | Foto: SEMANA

Los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega empezaron a sufrir las consecuencias de formar parte de Cambio Radical, un partido político al que no obedecen. Esta semana, contra viento y marea, y con el fantasma de una investigación encima, votaron en la elección de magistrado a la Corte Constitucional, pese a que estaban castigados por el comité de ética de su colectividad y sin voz ni voto en el Congreso.

SEMANA conoció que Cambio Radical decidió retirarlos del grupo de WhatsApp de la bancada por considerarlos “desleales”. Algunos los califican como posibles infiltrados del petrismo. Ana María es la esposa de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer. Por su parte, Ortega, petrista pura sangre, llegó al Senado en reemplazo de David Luna.

Cambio RadicalSenadoPartidos Políticoscongreso de colombiapetrismo

