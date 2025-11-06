El Partido Cambio Radical anunció que presentó una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el caso del senador Temístocles Ortega, perteneciente a esa bancada, pues consideran que no se ha respetado el debido proceso por parte del tribunal electoral.

Según dijeron, este recurso buscaría que se garantice la imparcialidad y el cumplimiento del reglamento, pues consideran que la magistrada Fabiola Márquez no habría actuado de acuerdo con los lineamientos de la entidad en este caso, pues habría sido recusada por la colectividad, pero seguiría tomando decisiones sobre la sanción que le impuso el partido a Ortega.

En concreto, la colectividad le pidió al tribunal electoral que se suspendan los efectos de la medida cautelar que fue adoptada por la magistrada Fabiola Márquez dentro del expediente de Ortega, hasta que se resuelva una recusación que fue presentada en contra de la magistrada.

El Consejo Nacional Electoral estudia el caso. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Márquez había frenado las sanciones que se impusieron desde el partido a Ortega, lo que le abrió la puerta a que Ortega argumentara que podría participar de las votaciones en el Senado mientras se resuelve ese recurso, lo que el partido considera que iría en contravía de sus directrices.

Desde Cambio Radical pidieron que el CNE respete los procedimientos legales y reglamentarios sobre las recusaciones y se garantice que sean resueltas por el magistrado que sigue en orden alfabético, que en este caso sería Maritza Martínez.

“Que se garantice la imparcialidad y la transparencia en todos los procesos en los que el Partido Cambio Radical sea parte”, solicitaron desde esa colectividad.

Además, pidieron que se puedan adoptar medidas preventivas para casos futuros y que no sea vulnerado el debido proceso, como consideran que ha sucedido en este hecho.

La senadora Ana María Castañeda también fue sancionada por la colectividad. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Desde Cambio Radical ponen de precedente que una recusación en contra de la magistrada Alba Lucía Velásquez fue resuelta en un día hábil, como lo establece la normativa del CNE, por lo que critican que en este caso no se haya resuelto con la misma prontitud.

La colectividad ya había anunciado en las últimas horas que denunciaría ante la Corte Suprema de Justicia a los magistrados del CNE por prevaricato por este caso y que presentaría una solicitud de queja disciplinaria ante la Procuraduría para que los togados sean investigados por este caso.