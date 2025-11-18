Suscribirse

Arauca

Tres soldados heridos en ataque contra vehículo del Ejército en Arauquita

El atentado ocurrió en pleno mediodía frente al parque infantil del barrio 20 de Julio; las autoridades verifican el estado de los uniformados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 6:48 p. m.
Atentado contra el Ejército en Arauca
Atentado contra el Ejército en Arauca | Foto: cortesía

Tres soldados resultaron heridos este martes, 18 de noviembre, en un ataque dirigido contra una camioneta del Ejército Nacional en Arauquita, Arauca. El hecho se registró al mediodía frente al parque infantil del barrio 20 de Julio, en la vía que conduce al terminal de transporte y a la salida hacia la Troncal.

Versiones preliminares indican que el vehículo oficial fue impactado cuando transitaba por la zona, lo que dejó a los uniformados lesionados. Hasta ahora no se ha confirmado la gravedad de las heridas ni el estado de salud de los afectados.

Unidades militares y policiales acordonaron el sector y adelantan labores de verificación mientras se recopila información para establecer las circunstancias del ataque y la posible participación de grupos armados que operan en la región.

Las autoridades anunciaron que entregarán detalles adicionales una vez avance la investigación.

Otro ataque

El Ejército Nacional, por medio de un comunicado, informó que integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño,de las disidencias de las Farc, llevaron a cabo un nuevo ataque en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, en el departamento del Cauca.

Todo ocurrió en horas de la tarde de este viernes, 14 de noviembre, en contra de tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 20, unidad orgánica de la Brigada Contra el Narcotráfico N.°3.

En medio de esta situación, según informó la institución, tres uniformados resultaron heridos y dos lesionados. Por ello, fueron atendidos por los enfermeros militares y posteriormente evacuados a un centro médico, donde reciben atención especializada. Además, el soldado Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado por el grupo armado.

“Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los cuales infringen la Constitución Política de Colombia y configuran conductas punibles contempladas en el Código Penal (Ley 599 de 2000), tales como secuestro, concierto para delinquir y tentativa de homicidio”, señaló el Ejército.

Asimismo, indicó que presentará las denuncias correspondientes por lo ocurrido e iniciará las acciones judiciales antes las autoridades competentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Petro es un hipócrita”: Exmindefensa, Diego Molano, tras cambio de postura sobre los bombardeos de las FF. MM.

2. Clara Chía le habría mentido a sus padres con respecto a Piqué; destapan supuesta verdad del pasado de la joven

3. Intento de imitar la obra maestra de Luis Díaz acabó así: compañero del Bayern Múnich lo hizo

4. Cali completa la modernización del 30 por ciento de su alumbrado público con más de 55 mil luminarias LED

5. Danna García relató crudo momento que vivió en su hogar y la hizo pasar angustia: “He gritado, he llorado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ejército Nacional de ColombiaDisidencia de las FarcArauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.