Política
“Petro falta a la verdad”: representante Julio César Triana alerta sobre crecimiento en las cifras de reclutamiento infantil durante este gobierno
El pronunciamiento del representante surge en medio de la polémica por el bombardeo militar en el que murieron siete menores de edad.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El representante a la Cámara Julio César Triana lanzó fuertes declaraciones contra el discurso oficial del presidente Gustavo Petro sobre el reclutamiento infantil y la estrategia de bombardeos en el país.
En respuesta a las declaraciones del mandatario quien, según Triana, aseguró que su gobierno ha reducido el reclutamiento de menores en un 34 por ciento, Triana afirmó que “el presidente Petro falta a la verdad” y que las cifras desmienten por completo la versión del Ejecutivo.
“Presidente Petro, tal vez no le han contado a usted, pero ya en este año van más de 724 niños reclutados por los grupos criminales”: Julio César Triana hizo grave denuncia en la plenaria de la Cámara. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DreqWZyli9— Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2025
Según el congresista, los datos de la Fiscalía General de la Nación muestran una tendencia opuesta. Mientras en 2022 se registraron 486 casos de menores reclutados, para 2024 la cifra superó los 940.
“Y en lo corrido de este año, agregó, ya van más de 724 niños reclutados por los grupos criminales que, en el marco de la llamada paz total, se han dedicado a reclutar, a fortalecerse y a tomarse el territorio”, dijo el congresista.
Para Triana, ese aumento evidencia un vacío estructural en la política de seguridad del Gobierno y una permisividad que ha impulsado la expansión de estructuras armadas en varias regiones del país.
El pronunciamiento del representante surge en medio de la polémica por el bombardeo militar en el que murieron siete menores de edad. Al respecto, Triana pidió no convertir a las Fuerzas Militares en el blanco de las críticas y poner el foco donde corresponde.
“Los responsables de la pérdida de vida de niños en Colombia son los grupos criminales”, dijo, rechazando cualquier intento de responsabilizar a las tropas que ejecutan operaciones contra organizaciones que reclutan y usan menores como escudos humanos.
El congresista advirtió, además, que el gobierno Petro podría quedar marcado en la historia como la administración en la que los grupos armados “utilizaron nuestros niños, los reclutaron, los armaron y los volvieron carne de cañón”.
Y lamentó que, pese a la gravedad del fenómeno, el país siga sin una política pública sólida y eficaz para rescatar a los menores de la guerra. “No hay una estrategia real para sacarlos del conflicto”, concluyó.