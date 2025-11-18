Suscribirse

Política

“Petro falta a la verdad”: representante Julio César Triana alerta sobre crecimiento en las cifras de reclutamiento infantil durante este gobierno

El pronunciamiento del representante surge en medio de la polémica por el bombardeo militar en el que murieron siete menores de edad.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 3:00 a. m.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento.
Julio César Triana pidió que el Gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento. | Foto: Prensa Julio César Triana.

El representante a la Cámara Julio César Triana lanzó fuertes declaraciones contra el discurso oficial del presidente Gustavo Petro sobre el reclutamiento infantil y la estrategia de bombardeos en el país.

En respuesta a las declaraciones del mandatario quien, según Triana, aseguró que su gobierno ha reducido el reclutamiento de menores en un 34 por ciento, Triana afirmó que “el presidente Petro falta a la verdad” y que las cifras desmienten por completo la versión del Ejecutivo.

Contexto: Iván Mordisco reaparece tras bombardeo que cobró la vida de siete menores en Guaviare y amenaza con “juicios revolucionarios”

Según el congresista, los datos de la Fiscalía General de la Nación muestran una tendencia opuesta. Mientras en 2022 se registraron 486 casos de menores reclutados, para 2024 la cifra superó los 940.

“Y en lo corrido de este año, agregó, ya van más de 724 niños reclutados por los grupos criminales que, en el marco de la llamada paz total, se han dedicado a reclutar, a fortalecerse y a tomarse el territorio”, dijo el congresista.

Contexto: “Potencia mundial de la muerte”: campesinos arremeten contra Petro por bombardeos en los que fallecieron 12 menores de edad
Imágenes del bombardeo en Guaviare, el presidente Gustavo Petro, el representante Julio César Triana, y el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez.
Imágenes del bombardeo en Guaviare, el presidente Gustavo Petro, el representante Julio César Triana, y el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez. | Foto: SEMANA / Presidente de la República / Prensa Julio César Triana.

Para Triana, ese aumento evidencia un vacío estructural en la política de seguridad del Gobierno y una permisividad que ha impulsado la expansión de estructuras armadas en varias regiones del país.

El pronunciamiento del representante surge en medio de la polémica por el bombardeo militar en el que murieron siete menores de edad. Al respecto, Triana pidió no convertir a las Fuerzas Militares en el blanco de las críticas y poner el foco donde corresponde.

Contexto: Petro confirma la muerte de al menos una docena de menores de edad durante bombardeos en 2025
El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM.
El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM. | Foto: Presidencia/Suministrada a Semana

“Los responsables de la pérdida de vida de niños en Colombia son los grupos criminales”, dijo, rechazando cualquier intento de responsabilizar a las tropas que ejecutan operaciones contra organizaciones que reclutan y usan menores como escudos humanos.

El congresista advirtió, además, que el gobierno Petro podría quedar marcado en la historia como la administración en la que los grupos armados “utilizaron nuestros niños, los reclutaron, los armaron y los volvieron carne de cañón”.

ed 2262
NAC- BOMBARDEO | Foto: SEMANA / AFP

Y lamentó que, pese a la gravedad del fenómeno, el país siga sin una política pública sólida y eficaz para rescatar a los menores de la guerra. “No hay una estrategia real para sacarlos del conflicto”, concluyó.

Noticias relacionadas

julio césar trianaGustavo Petrobombardeomindefensa

