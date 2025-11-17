Suscribirse

Petro confirma la muerte de al menos una docena de menores de edad durante bombardeos en 2025

Según el propio jefe de Estado, cuatro murieron en Caquetá, siete en Guaviare y uno en Arauca.

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 9:08 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro confirma la muerte de menores de edad durante bombardeos. | Foto: Presidencia

En un extenso trino, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro confirmó que más de 10 menores de edad han muerto en el 2025 en medio de bombardeos de la fuerza pública contra alias Iván Mordisco.

Petro entregó el siguiente balance luego de revelarse que en el bombardeo en el departamento del Guaviare, contra estructuras de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordico, murieron siete menores de edad.

“En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado: un adolescente rescatado con vida, ocho muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que un adolescente de 16 años murió”, dijo el presidente Petro. “Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años", agregó.

Así mismo, indicó: “En los bombardeos contra las disidencias de alias Mordisco, lamentablemente, murieron cuatro adolescentes en Caquetá el 1 octubre 2025, siete en Guaviare el 10 noviembre 2025 y un adolescente en Arauca el 13 noviembre 2025 (sic)″.

Presidente Gustavo Petro presidió la ceremonia de transmisión de mando del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares almirante Francisco Cubides Granados Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova Bogota julio 9 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
El presidente Petro en el ojo del huracán por muerte de menores de edad durante bombardeos. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas. Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi Gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra", expresó el presiden Petro.

“Se logró 34 personas neutralizadas tanto en Guaviare como en Arauca, con más de 35 fusiles recuperados. Las facciones de Iván Mordisco estaban en acción ofensiva. La niña herida por las columnas del EMC en la carretera Panamericana en el Cauca murió hoy. Ha sido encontrado muerto un hermano de alias Chiquito Malo del Clan del Golfo en el Urabá”, manifestó.

Es de anotar que la defensora del Pueblo Iris Marín dijo en un trino que en el Gobierno Petro se tenía información de más menores de edad habrían muerto durante bombardeos, por lo que pidió suspender esta acción militar.

